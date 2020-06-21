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Başkan Kılca: “Yol hayattır, yol medeniyettir”

KONYA HABERLERİ  | 21.06.2020 11:47 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye fen işleri müdürlüğüne bağlı ekiplerin Göçü ve İsmil mahallelerinde yürüttüğü yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını inceledi.Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz asfalt sezonunda olduğu gibi bu sezonda da ilçe merkezi ve merkeze en uzak mahallelerdeki yol yapım, asfaltlama, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye fen işleri müdürlüğüne bağlı ekiplerin Göçü ve İsmil mahallelerinde yürüttüğü yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını inceledi.
Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz asfalt sezonunda olduğu gibi bu sezonda da ilçe merkezi ve merkeze en uzak mahallelerdeki yol yapım, asfaltlama, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, yeni sezonun başladığı günden bu yana ilçenin 30 farklı noktasında yol yapım ve asfalt serimi gerçekleştiriyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, Göçü ve İsmil mahallelerini ziyaret ederek fen işleri müdürlüğüne bağlı ekiplerin bölgede yaptığı yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Hasan Kılca, ekiplerinin geçtiğimiz asfalt sezonunda Karatay’ın dört bir yanında çalışma yaptıklarını ve bu konuda önemli bir mesafe kaydettiklerini ifade ederek bu dönemde de gayretlerine devam ettiklerini söyledi.
“30 farklı noktada yol yapım ve asfalt çalışmamız var”
Yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını değerlendiren Kılca, “Yol hayattır, yol medeniyettir diyerek yola çıktık ve bu asfalt sezonunda 200 bin ton asfalt serimi gibi önemli bir hedef belirledik. Bu kapsamda da Karatay’da altyapısı tamamlanmış yerlerde yol yapım ve asfalt serim çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz, şu anda ilçemizin 30 ayrı noktasında tretuvar, kaldırım yapımı, sathi kaplama, yol hazırlık çalışmaları ile asfalt serimi çalışmasını sürdürüyor. Bugün de İsmil ve Göçü mahallelerimizdeyiz. İsmil, merkeze uzak ama nüfus olarak en kalabalık mahallelerimizden birisi. Geçtiğimiz yıl KOSKİ Genel Müdürlüğümüz buradaki altyapı çalışmasını tamamlamıştı. Bizler de sıcak asfalt serimini yapıyoruz. İnşallah İsmil’de bu yıl özellikle ana arterlerde sıcak asfalt işlerimizi tamamlamış olacağız. İsmil-Ovakavağı arasındaki 9 kilometrelik yolu da genişlettik ve ekiplerimiz bölgede asfalt çalışması yapıyor. Amacımız, ilçemizin her yerinde her hemşehrimizin daha rahat ve konforlu bir şekilde yaşamını sürdürmesi. Bunun için gayretimiz sürecek” dedi.

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