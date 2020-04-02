Başkan Kılca’dan şehit aileleri ve 65 yaş üstü vatandaşlara telefon

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konyalı şehit aileleri, gaziler, 65 yaş ve üstü vatandaşları telefonla arayarak bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.

Başkan Hasan Kılca, korona virüs salgını nedeniyle önleyici tedbirler kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlarla telefonda görüşüyor. Öncelikli olarak şehit aileleri, gaziler ile 65 yaş ve üstü vatandaşlarla konuşan Başkan Hasan Kılca, vatandaşın bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu. Konyalı şehit ailelerini de tek tek arayan ve ailelerin hal hatırlarını soran Hasan Kılca, zor süreçten geçilen bu dönemlerde mümkün olduğunca vatandaşların sağlıkları için dışarıya çıkmamaları tavsiyesinde de bulundu. Kılca, "Siz büyüklerimiz, milletimizin ve bizlerin her şeyisiniz. Herhangi bir ihtiyacınız olursa belediyemizi ve beni 24 saat arayabilirsiniz. Beni ailenizin bir evladı olarak görmenizi arzu ediyorum. Bu zor günlerimizde tüm imkanlarımızla sizlerin ve tüm Karatay’ımızın emrindeyiz" dedi.

Şehit aileleri, gaziler ve yaşlılar da Başkan Kılca’nın sürpriz telefonundan duydukları memnuniyeti ifade etti.