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Başkan Kılıç: “139 mahallemizin tamamı bizim için kıymetli”

04.02.2021 16:46 | Son Güncelleme:
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Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Bafra’mızın 139 mahallesi var ve bu mahallelerin her biri bizler için kıymetli ve önemli.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Bafra’mızın 139 mahallesi var ve bu mahallelerin her biri bizler için kıymetli ve önemli. 21 merkez ve 118 dış mahallerimizin tamamında eş zamanlı çalışmalarımız devam ediyor” dedi.
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Çulhakoca Mahallesi’nde Fen İşleri Müdürlüğü’nce yürütülen yol çalışmalarını yerinde inceleyerek önemli açıklamalarda bulundu. Meclis Üyesi Murat Cevahir’in de hazır bulunduğu inceleme ziyaretinde mahalle muhtarı Hikmet Şener ile istişare gerçekleştirildi.
Bafra’nın tüm mahallelerindeki yolların problemlerini bildiklerini ifade eden Başkan Kılıç, "İlçenin her bölgesinde her noktasında çalışma yapıyoruz. Bugün de Çulhakoca Mahallemizdeyiz. Birçok mahallemizde asfalt ve beton çalışması gerçekleştirdik. Stabilize yollarımızdaki iyileştirme işlemlerini yapıyoruz. Vatandaşlarımızın ulaşımla ilgili problemlerini giderme noktasında yoğun ve kararlı bir çalışma içerisindeyiz. Güzel bir planlama doğrultusunda ekiplerimiz yaz kış gözetmeksizin 12 ay esasına göre sahada. Bizler de söz konusu çalışmaları başlangıç aşmasında mahalle muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla yerinde etüt ediyor, çalışma esnası ve sonrasında da yerinde inceliyoruz. Muhtarlarımız ve vatandaşlarımızın yüzlerindeki memnun ifadeyi gördüğümüzde ise tüm yorgunluğumuz gidiyor. Bafra’mızın 139 mahallesi var ve bu mahallelerin her biri bizler için kıymetli ve önemli. 21 merkez ve 118 dış mahallerimizin tamamında eş zamanlı çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah 2021 yazında daha da yoğun bir şekilde sahada olacak, geçtiğimiz seneden eksik kalan yerlerimizde çalışmalarımız bir fiil devam edecek” diye konuştu.

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