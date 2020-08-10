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Başkan Kılıç: “Her mahallemize hizmet götürme çabasındayız”

SAMSUN HABERLERİ  | 10.08.2020 16:10 | Son Güncelleme

İlçenin tüm mahallelerinde yerinde inceleme ve vatandaşlarla bütünleşme ziyaretlerini sürdüren Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Bizim için bütün mahallelerimiz, bütün insanlarımız aynı yakınlıkta.

İlçenin tüm mahallelerinde yerinde inceleme ve vatandaşlarla bütünleşme ziyaretlerini sürdüren Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Bizim için bütün mahallelerimiz, bütün insanlarımız aynı yakınlıkta. Hiç bir ayrım yapmadan bütün mahallelerimize hizmet götürmenin samimi gayreti içerisindeyiz” dedi.
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ilçe merkezine uzak mahallerinden biri olan Bengü Mahallesi’nde yapımı devam eden 8 kilometrelik sathi kaplama yol çalışmalarını yerinde inceledi. Mahalle sakinleri ile istişare yaptılar. Ziyaretler kapsamında Başkan Kılıç ve Demir Boğazkaya Mahallesi’nde Muhtar Dursun Aşık, Gökçesu Mahallesi’nde Muhtar Aytekin Çil, Çataltepe Mahallesi’nde Muhtar Aydın Kaya ve vatandaşlarla bir araya geldi. Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundular.
Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Başkan Yardımcıları Şaban Hüryaşar, Ahmet Tokgöz ve Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ile birlikte Gökçesu ve Çataltepe Mahalleleri yollarında gerçekleştirilen 4 kilometrelik genişletme, serme ve sıkıştırma çalışmaları hakkında bilgi aldı. Mahalle ziyaretleri ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Daha önceden belirlediğimiz programlar dahilinde mahallelerimizi ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ile uyum içinde çalışmalarımız sürüyor. Bizim için bütün mahallelerimiz, bütün insanlarımız aynı yakınlıkta. Hiç bir ayrım yapmadan bütün mahallelerimize hizmet götürmenin samimi gayreti içerisindeyiz. Bizim için İshaklı Mahallesi neyse İğdir Mahallesi de odur. Cumhuriyet mahallesi ne ise Evrenuşağı Mahallesi de odur. Her mahallemize eşit mesafede ve aynı ölçüde hizmet çabası içerindeyiz. Mahallerimizi sık sık ziyaret ederek beklentileri ve sorunları yerinde tespit etmeye muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla fikir alış verişi içinde olmaya bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz” diye konuştu.
Halkın sorunlarını birebir dinleyerek, çözümler bulmaya gayret gösteren Başkan Kılıç, ilçede bulunan mahalleri düzenli olarak ziyaret ederek vatandaşların sorun ve beklentilerini dinliyor.

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