YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Başkan Kılıç: “İnsanlar Bafra’mızın dış görünümü ile ilgili güzel intibalara sahip olsun istiyoruz”

Başkan Kılıç: “İnsanlar Bafra’mızın dış görünümü ile ilgili güzel intibalara sahip olsun istiyoruz”

13.01.2021 17:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Samsun’dan Sinop’a giden birisi en azından Bafra’mızın dış görünümü ile ilgili güzel intibalara sahip olsun istiyoruz” dedi.2020 Yılı içerinde gerçekleştirdiği çalışmalarla Alaçam Caddesi’nin bambaşka bir görünüme kavuşmasını sağlayan Bafra Belediyesi, şimdi de söz konusu alanın ışıklandırılması ile ilgili olarak gerekli hazırlıklılarını tamamladı.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Samsun’dan Sinop’a giden birisi en azından Bafra’mızın dış görünümü ile ilgili güzel intibalara sahip olsun istiyoruz” dedi.
2020 Yılı içerinde gerçekleştirdiği çalışmalarla Alaçam Caddesi’nin bambaşka bir görünüme kavuşmasını sağlayan Bafra Belediyesi, şimdi de söz konusu alanın ışıklandırılması ile ilgili olarak gerekli hazırlıklılarını tamamladı. Çevre düzenlemelerinin İlçe için öneminin bilincinde olduklarını belirten Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Alaçam Caddesi’nde hayata geçirilen hizmetin diğer bazı caddelerde de uygulanacağını ifade etti.

“Çevre düzenleme çalışmalarımız devam edecek”
2020 yılında park-bahçe düzenlemelerini gerçekleştirme gayretinde olduklarını anlatan Başkan Kılıç, “Şu anda da ekiplerimiz Samsun-Sinop yolundaki orta refüj çalışmalarını sürdürüyor. Getirdiğimiz palmiye ağaçların, söz konusu alanda dikimi gerçekleşiyor. 5 km’lik Samsun-Sinop karayolu geçişi orta refüj peyzaj çalışmaları doğrultusunda 60 adet palmiye dikimi yapıldı. Orman işletmesinden tahsis edilen 2200 adet bitki dikimi önümüzdeki günlerde devam edecek. Bu alanda leylandi ve goldrider melez servi, Arizona mavi servi, top mazı ve samaragd mazı bitkilerini dikeceğiz. İnsanlarımız yolu ne şekilde görüyorsa izlenimde o doğrultuda kaldığı gerçeğinden hareketle, Samsun’dan Sinop’a giden birisi en azından Bafra’mızın dış görünümü ile ilgili güzel intibalara sahip olsun istiyoruz” diye konuştu.

“Alaçam Caddesi’nden sonra Hasan Aslan Caddesi ve Zübeyde Hanım Caddesi”
2020 yılında Alaçam Caddesi’nde bir çalışma gerçekleştirdiklerini hatırlatan Kılıç, “Bu alanın ışıklandırılması için de gerekli olan anlaşmayı yaptık. Beşyol’dan halk arasında Çatalkaldırım diye adlandırılan yere kadar olan alanda tamamlayacağımız ışıklandırma çalışmasının ardından ağaçlandırmasıyla birlikte çok daha güzel bir görünüm ortaya çıkacak. 2021 yılında Alaçam Caddemizde olduğu gibi; Hasan Aslan Caddesi ve Zübeyde Hanım Caddesi’nde orta refüj ağaçlandırma ve ışıklandırma çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç’ın talimatıyla, Tosköy Kavşağı’nda bulunan üst geçitte gerçekleştirilen Samsunspor temalı çalışma oldukça büyük ilgi görmüştü. 6 bin 500 metrekare alan temizlenip boyama ve sanatsal faaliyetler yapılarak Samsunspor’a destek amacıyla yapılan çalışmada, 1989’daki elim kazada vefat eden Teknik Direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomic’de unutulmamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İtalyan spiker, Türk aktörle sarmaş dolaş İtalyan spiker, Türk aktörle sarmaş dolaş
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
1/

Samsun Namaz Vakitleri 13 Ocak Çarşamba

İmsak
06:21
Sabah
07:52
Öğle
12:48
İkindi
15:13
Akşam
17:35
Yatsı
19:00

Samsun Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Çarşamba

Bulvar Eczanesi
Ilkadim
Dilek Eczanesi
Ilkadim
Malkoçoğlu Eczanesi
Ilkadim
Denizevleri Eczanesi
Atakum
Medipark Eczanesi
Atakum
Vural Eczanesi
Tekkekoy
Gülşah Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

Diğer Haberler

Hapis cezası bulunan kadın yakalandı

Hapis cezası bulunan kadın yakalandı

Samsun'da toplu taşıma araçlarının sürücülerine Kovid-19 testi yapılıyor

Samsun'da toplu taşıma araçlarının sürücülerine Kovid-19 testi yapılıyor

Sağlık çalışanlarını ilgilendiren maddeler komisyondan geçti

Sağlık çalışanlarını ilgilendiren maddeler komisyondan geçti

Jandarma dedektiflerinden kaçış yok

Jandarma dedektiflerinden kaçış yok

Samsun'da 28 yaşındaki kadının ölümü şüpheli bulundu

Samsun'da 28 yaşındaki kadının ölümü şüpheli bulundu

Odun keserken yuvarlanan şahıs hayatını kaybetti

Odun keserken yuvarlanan şahıs hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.