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Başkan Kılıç, salgın sürecinde yapılan çalışmaları değerlendirdi

SAKARYA HABERLERİ  | 02.06.2020 12:33 | Son Güncelleme

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Başkan Yardımcıları Rahmi Şengül ve Serkan Cerrahoğlu ile birlikte Belediye Daire Müdürleri ile bir araya gelerek çalışmaları değerlendirdi.Bu kapsamda Başkan Kılıç, gerçekleşen toplantının ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek Başkan Yardımcısı Serkan Cerrahoğlu ve Fen İşleri Müdürü Arif Ergin’den bilgi aldı.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Başkan Yardımcıları Rahmi Şengül ve Serkan Cerrahoğlu ile birlikte Belediye Daire Müdürleri ile bir araya gelerek çalışmaları değerlendirdi.
Bu kapsamda Başkan Kılıç, gerçekleşen toplantının ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek Başkan Yardımcısı Serkan Cerrahoğlu ve Fen İşleri Müdürü Arif Ergin’den bilgi aldı. Başkan Kılıç, çalışmalarda vatandaşların mağdur edilmemesi konusunda ekiplere uyarılarda bulundu.
Daire Müdürleri ile bir araya gelen Başkan Fevzi Kılıç, toplantıda yaptığı konuşmada korona virüs salgınının başlaması ile ekiplerin halkın hizmetinde seferber olduğunu ifade ederek, “Salgının ülkemizde görülmeye başladığı ilk günden itibaren tedbir ve önlemler ile birlikte halkımızın yanında olduk. Gerek belediye olarak gerek İlçemiz Vefa Sosyal Destek ekibi olarak halkımızın taleplerini yerini getirdik. Sahada çalışan ekiplerimiz korona virüs salgınının ülkemizde görülmesi ile mesai kavramı gözetmeden çalışmalarını sürdürdü. Kısaca müdürlükler üzerinden değerlendirme yapacak olursak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz, 65 yaş üstü, yalnız yaşayan vatandaşlarımız ile yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızı yalnız bırakmadılar. Gerek sıcak yemek olsun gerek yardım kolisi olsun yüzlerinde bir tebessüm olabilmek için çalışmalarını sürdürdüler” dedi.
Ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini belirten Başkan Kılıç, “Zabıta ekiplerimizde bu süreçte sürekli sahada oldular ve çalışmalarına devam ediyorlar. Yeni Normal Hayat kapsamında denetimlerini itina ile sürdürüyorlar. Başta sosyal mesafe, maske, temizlik konularında esnaflarımıza gerekli denetimleri ve uyarıları, gerektiği zamanda Yasal işlemleri uyguluyorlar. Ama hamdolsun Erenler’imiz bu kurallara uyuyor. Hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz ilkbahar ile birlikte Ramazan Bayramı öncesinde cadde ve sokaklarımızda, park ve bahçelerimizde güzel bir bayram temizliği yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Cami avlularımızda da Temizlik İşleri ekiplerimiz ile ortak bir çalışma gerçekleşti. Şimdi ise ekiplerimiz kırsal ve merkez mahallerimizde eş zamanlık olarak çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri ekiplerimizde çalışmalarını sürdürüyor, ilçemizde alt yapısı tamamlanan tüm sokak ve caddelerimizde üst yapı çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Şuan için Türbe Caddemizde kaldırım yani tretuvar çalışması başladı. Mayıs ayının başında da cadde de asfalt altımı tamamlanmıştı. Aynı zamanda ekiplerimiz yüksek gerilim hatlarının geçtiği kısımlarında altında boş durumda olan arazilerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor” diye konuştu.
Mahalle ve sokak çalışmaları hız kesmeden devam ettiğini dile getiren Başkan Kılıç, “Hacıoğlu Mahallemizde, Şehit Astsubay Yaşar Güller Caddesi’nde bu hafta itibari ile elektrik hatlarında abone bağlantıları başladı. Tretuvar çalışmasının tamamlanmasının ardından da hemen asfalt atımı gerçekleşecek ve inşallah caddemiz yeni yüzüne kavuşacak. Yavuz Sultan Selim ve Akşemsettin Caddelerinin kesiştiği noktadan itibaren Bağlar Caddemizde imar planlarına uygun şekilde genişletme, alt yapı ve üst yapı çalışmaları ile caddemiz duble yol olacak. Kısa zamanda burada da çalışmalar başlayacak. Amacımız çıtayı daha yukarılara taşımak. 33 mahallemiz için aynı emek ve aynı çaba ile çalışıyoruz. Erenler’imiz için neler yapabiliriz, nasıl kalıcı eser ve hizmetler verebilirizin mücadelesi ve gayreti içindeyiz. Büyük bir sorunluluk altındayız, her birimizin de bu sorumluluğun bilincinde olması gerekiyor. Vatandaşlarımız bizden bir şey talep ediyorsa bu bizden ümidi olduklarına işarettir. Asla ve asla bu ümidi, beklentiyi boşa çıkaramayız, burada çıkaracak olana da müsaade de etmeyiz Allah’ın izniyle bunu başarıyoruz ve başaracağız” ifadelerini kullandı.

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