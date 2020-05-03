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Başkan Kılıç’dan 3 Mayıs kutlaması

GAZİANTEP HABERLERİ  | 03.05.2020 09:37 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.Başkan Kılıç, mesajında 3 Mayıs tarihinin Türk Milletinin yeniden dirilişinin günü olduğunu belirterek, "Bizim milliyetçiliğimiz düne anlam katan, bugüne kıymet yükleyen ve yarına şuur veren bir özelliktedir ifadelerine yer verdi.

Başkan Kılıç’dan 3 Mayıs kutlaması

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.
Başkan Kılıç, mesajında 3 Mayıs tarihinin Türk Milletinin yeniden dirilişinin günü olduğunu belirterek, "Bizim milliyetçiliğimiz düne anlam katan, bugüne kıymet yükleyen ve yarına şuur veren bir özelliktedir ifadelerine yer verdi. 3 Mayıs’ın önemine de vurgu yapan Kılıç’ın mesajında, "3 Mayıs aralarında bilim adamı, aydın, siyasetçi, asker ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu bir avuç Türk milliyetçisinin doğudan batıya herkesi kucaklayan bir anlayış ile Ergenekon’da ateşe hükmedip dağları delen ve tüm engelleri ortadan kaldıran Türk milletinin yenilenen bir iman ve şuurla ayağa kalktığı günüdür. Verilen mücadele mağrur bir ruh halinde ortaya koyduğu azim ve kararlılıkla sonraki nesiller için de heyecan ve ilham kaynağı olmuştur. Hiç şüphesiz Ülkücü Türk gençliği, 3 Mayıs 1944’te destansı bir mücadele sonucunda, hiçbir işkencenin yıldıramadığı milliyetçi kahramanların bu hak davasına sahip çıkacak ve bu davayı yüceltmek için tüm çabasını sergileyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Türk milletinin tarihî ve kültürel gerçekleriyle çelişen yabancı fikir cereyanlarına karşı millî varlığımızı ve değerlerimizi müdafaa için verdikleri onurlu mücadelenin 76. yıldönümünde, başta merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş olmak üzere bu davaya emeği geçen tüm yol arkadaşlarımızı rahmet ve minnetle yâd ediyorum" denildi.

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Gaziantep Namaz Vakitleri 3 Mayıs Pazar

İmsak
03:56
Sabah
05:27
Öğle
12:32
İkindi
16:19
Akşam
19:28
Yatsı
20:53

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 3 Mayıs Pazar

Can Birecik Eczanesi
Sehitkamil
Dostlar Eczanesi
Sehitkamil
Hacıbaba Emek Eczanesi
Sehitkamil
Sarıgüllük Esin Eczanesi
Sehitkamil
Tanrıaşıkı Eczanesi
Sehitkamil
Yaşamalı Eczanesi
Sehitkamil
Albayram Eczanesi
Sahinbey
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