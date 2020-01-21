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  4. Başkan Kılıç’ın Ankara temasları

Başkan Kılıç’ın Ankara temasları

ADIYAMAN HABERLERİ  | 21.01.2020 09:31 | Son Güncelleme

Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç, Ankara’da Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi programına katılarak bir takım temaslarda bulundu.Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde Türkiye Belediyeler Birliği tarafından organize edilen programa katılan Başkan Mehmet Kılıç, çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.Başkan Kılıç, ziyaretler çerçevesinde Tut Belediyesine itfaiye aracı tahsis edilmesi sürecinde desteği bulunan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’u makamında ziyaret ederek teşekkür etti.Başkan Kılıç, ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret ederek, Tut’a göndermiş olduğu iş makinası ve göndereceği diğer araçlardan dolayı teşekkürlerini iletti.Başkan Kılıç, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’i de ziyaret ederek desteklerden dolayı teşekkür ederek, bazı talepleri dile getirdi.Buradan TBMM’ye geçen Başkan Kılıç, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere’yi makamında ziyaret ederek ilçe ile ilgili yapılmış ve yapılacak olan hizmetler ile ilgili istişarede bulundu.Adıyaman’ın diğer ilçe ve belde belediye başkanlarının da bulunduğu, Adıyaman milletvekilleri ile birlikte yapılan toplantıya katılan Başkan Kılıç, milletvekillerinden Tut’a doğalgaz getirilmesi konusunda ricada bulundu.AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın, Tut’a doğalgaz getirilmesi ile ilgili ilçe halkına söz verdiğini ve bu konu ile yakından ilgilendiğini belirtti.Tut’un ana boru hattına uzak mesafede oluşu sebebi ile doğalgaz dağıtım şirketinin depolama sistemi şeklinde hizmet vermeyi düşündüğünü belirten Aydın, bu sürecin takipçisi olacağını Başkan Kılıç’a iletti.

Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç, Ankara’da Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi programına katılarak bir takım temaslarda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde Türkiye Belediyeler Birliği tarafından organize edilen programa katılan Başkan Mehmet Kılıç, çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
Başkan Kılıç, ziyaretler çerçevesinde Tut Belediyesine itfaiye aracı tahsis edilmesi sürecinde desteği bulunan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’u makamında ziyaret ederek teşekkür etti.
Başkan Kılıç, ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret ederek, Tut’a göndermiş olduğu iş makinası ve göndereceği diğer araçlardan dolayı teşekkürlerini iletti.
Başkan Kılıç, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’i de ziyaret ederek desteklerden dolayı teşekkür ederek, bazı talepleri dile getirdi.
Buradan TBMM’ye geçen Başkan Kılıç, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere’yi makamında ziyaret ederek ilçe ile ilgili yapılmış ve yapılacak olan hizmetler ile ilgili istişarede bulundu.
Adıyaman’ın diğer ilçe ve belde belediye başkanlarının da bulunduğu, Adıyaman milletvekilleri ile birlikte yapılan toplantıya katılan Başkan Kılıç, milletvekillerinden Tut’a doğalgaz getirilmesi konusunda ricada bulundu.
AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın, Tut’a doğalgaz getirilmesi ile ilgili ilçe halkına söz verdiğini ve bu konu ile yakından ilgilendiğini belirtti.
Tut’un ana boru hattına uzak mesafede oluşu sebebi ile doğalgaz dağıtım şirketinin depolama sistemi şeklinde hizmet vermeyi düşündüğünü belirten Aydın, bu sürecin takipçisi olacağını Başkan Kılıç’a iletti.

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