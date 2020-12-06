Başkan Kılıç’tan girişimcilere büyük destek

Terme Belediye Meclisi’nin Aralık ayı oturumunda alınan kararla 18-30 yaş arası genç girişimcileri desteklemek ve kadın girişimcileri teşvik etmek amacıyla iş yeri açma harçlarına yüzde 50 indirim geldi.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, 18-30 yaş arası genç girişimcileri desteklemek ve kadın girişimcileri teşvik etmek amacıyla iş yeri açma harçlarında yüzde 50 indirim uygulayacaklarını müjdeledi. Başkan Kılıç ayrıca, gazi ve şehitlerimizin 1’inci derece yakınlarına iş yeri açma ruhsat harcının ücretsiz verileceğini ifade ederek, "Şehit ve gazilerimiz için ne yapsak onlara olan borcumuzu ödeyemeyiz” dedi.

Kadın ve genç girişimcilere yüzde 50 destek

Terme Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı’nda Plan Bütçe Komisyonu tarafından incelenen Terme Belediyesi 2021 yılı ücret tarifesi oylanarak, oy birliği ile kabul edildi. Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın teklifi ile 18-30 yaş arası gençleri desteklemek ve kadın girişimcileri teşvik etmek amacıyla ücret tarifesinde yer alan gelir kalemlerinde yüzde 50 indirim uygulanması meclis tarafından kabul edildi. Kararda ayrıca, gaziler ve şehitlerin 1. derece yakınlarından iş yeri açma ruhsatı ücreti alınmayacak. Karar 1 Ocak 2021’den itibaren uygulanmaya başlayacak.