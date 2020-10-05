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Başkan Kılıç’tan kadın hentbol takımına destek

GAZİANTEP HABERLERİ  | 05.10.2020 13:22 | Son Güncelleme

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç Türkiye Hentbol Kadınlar 1’nci Ligine yükselen Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi SK Kadın Hentbol Takımını tebrik ederek takıma her türlü desteği vereceklerini dile getirdi.Türkiye Hentbol Kadınlar 1’nci Ligine yükselen Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi SK Kadın Hentbol Takımı Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç’ı ziyaret etti.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç Türkiye Hentbol Kadınlar 1’nci Ligine yükselen Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi SK Kadın Hentbol Takımını tebrik ederek takıma her türlü desteği vereceklerini dile getirdi.
Türkiye Hentbol Kadınlar 1’nci Ligine yükselen Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi SK Kadın Hentbol Takımı Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç’ı ziyaret etti. Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen ziyarette Oğuzeli Halk Eğitim Müdürü Ahmet Göçmen, Oğuzeli HEM SK Kadın Hentbol Takımı ve takım antrenörleri yer aldı.
“Bölgenin yükselen değeri ve sesi olacaklar”
Büyük bir mücadele vererek 1. Lige yükselen Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi SK Kadın Hentbol Takımını kutlayan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Sahada ter dökerek bu başarıyı sonuna kadar hak eden yetenekli sporcularımızı yürekten kutluyorum. Biz belediye olarak elimizden geldiğince sporun ve sporcunun her zaman yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Bu başarı ilçemizdeki pek çok gence örnek olacak, çok sayıda çocuğumuzun spora ilgi duymasını sağlayacak. Oğuzeli Hem SK Kadın Hentbol takımı bölgenin yükselen değeri ve sesi olacaktır” dedi.
“Büyük mücadele verdik”
Yakaladıkları başarıyı başta Oğuzeli belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç başta olmak üzere tüm Oğuzeli’ne hediye etmenin heyecanını yaşadıklarının altını çizen Oğuzeli Halk Eğitim Müdürü Ahmet Göçmen ise “Hocalarımıza, sahada ter döken oyuncularımıza, ufacıkta olsa katkıda bulunan herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. Büyük mücadele verdik” diye konuştu.
Ziyaretin sonunda Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi SK Kadın Hentbol Takımı Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç’a isminin yazdığı takım forması hediye etti.

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