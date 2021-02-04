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Başkan Kılıç’tan kan bağış kampanyasına destek

04.02.2021 18:39 | Son Güncelleme:
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Başkan Kılıç’tan kan bağış kampanyasına destek

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Belediye ve Kızılay Erenler Şubesi tarafından düzenlenen ‘Kan Ver Hayat Kurtar’ kampanyasına kan vererek destek oldu.Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Kızılay Erenler Şubesi ile koordineli şekilde gerçekleşen Kan Bağışı Kampanyasına kan vererek destek oldu.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Belediye ve Kızılay Erenler Şubesi tarafından düzenlenen ‘Kan Ver Hayat Kurtar’ kampanyasına kan vererek destek oldu.
Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Kızılay Erenler Şubesi ile koordineli şekilde gerçekleşen Kan Bağışı Kampanyasına kan vererek destek oldu. Başkan Kılıç’la birlikte programa AK Parti Erenler İlçe Başkanı Erdal Köse, Kadın Kolları Başkanı İlknur Armağan, Gençlik Kolları Başkanı Halit Yaylalı ve parti yöneticileri katıldı.
Tüm vatandaşların bu konuda hassas olması gerektiğini ifade eden Başkan Fevzi Kılıç, “Kızılay Erenler İlçe Şubesi ve Belediyemiz koordineli şekilde kan bağışı kampanyalarına periyodik olarak devam ediyor. Bugün ekiplerimiz Yunus Emre Diriliş Meydanındaydı. Kıymetli vatandaşlarımıza bağışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Unutmayalım ki verilecek her damla kan bir hayat demek. Aynı zamanda emeklerinden dolayı Kızılay Erenler Şube Başkanımız Ahmet Özgedik kardeşimize ve ekibine de teşekkür ediyor başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Kılıç’tan kan bağış kampanyasına destek

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