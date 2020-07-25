Başkan Kılınç, belediye personelleriyle bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Belediye’nin sağlıklı yaşam ve spor kompleksini ziyaret ederek, personellerle bir araya geldi.

Adıyaman Belediyesi’nde çalışan personellerle bir araya gelmeye devam eden Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ın son adresi Adıyaman Belediyesi sağlıklı yaşam ve spor kompleksi oldu. Karapınar Mahallesi Petrol Caddesi’nde bulunan sağlıklı yaşam ve spor kompleksine yaptığı ziyarette personelle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Kılınç, çalışanlarla çeşitli konularda görüş alış verişinde bulundu.

Ziyarette konuşan Başkan Kılınç, özverili çalışmalarından dolayı tüm ekip arkadaşlarına teşekkür edip, başarılar diledi.

Kılınç, “Belediyemizin sağlıklı yaşam ve spor kompleksinde incelemelerde bulunduk. Personellerimizle bir araya geldik. Sporun ve sporcunun hep yanında olduk. Genç neslimizin daha iyi seviyelere gelmesi ve topluma faydalı insanlar olabilmesi için elimizden geleni yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.



