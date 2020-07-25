YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Başkan Kılınç, belediye personelleriyle bir araya geldi

Başkan Kılınç, belediye personelleriyle bir araya geldi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 25.07.2020 16:02 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediye Başkanı Dr.

Başkan Kılınç, belediye personelleriyle bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Belediye’nin sağlıklı yaşam ve spor kompleksini ziyaret ederek, personellerle bir araya geldi.
Adıyaman Belediyesi’nde çalışan personellerle bir araya gelmeye devam eden Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ın son adresi Adıyaman Belediyesi sağlıklı yaşam ve spor kompleksi oldu. Karapınar Mahallesi Petrol Caddesi’nde bulunan sağlıklı yaşam ve spor kompleksine yaptığı ziyarette personelle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Kılınç, çalışanlarla çeşitli konularda görüş alış verişinde bulundu.
Ziyarette konuşan Başkan Kılınç, özverili çalışmalarından dolayı tüm ekip arkadaşlarına teşekkür edip, başarılar diledi.
Kılınç, “Belediyemizin sağlıklı yaşam ve spor kompleksinde incelemelerde bulunduk. Personellerimizle bir araya geldik. Sporun ve sporcunun hep yanında olduk. Genç neslimizin daha iyi seviyelere gelmesi ve topluma faydalı insanlar olabilmesi için elimizden geleni yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

Başkan Kılınç, belediye personelleriyle bir araya geldi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Genç kadın dehşeti yaşamıştı! Beylikdüzü'nde yakalandıGenç kadın dehşeti yaşamıştı! Beylikdüzü'nde yakalandı
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çorum’da korona virüs vakaları artış gösterince uyarı geldi

Çorum’da korona virüs vakaları artış gösterince uyarı geldi

Şuhut’ta küçükbaş kurbanlıklar görücüye çıktı

Şuhut’ta küçükbaş kurbanlıklar görücüye çıktı

Çanakkaleli öğrenciler "Ay’da Yaşam" temalı uluslararası yarışmada ödül aldı

Çanakkaleli öğrenciler "Ay’da Yaşam" temalı uluslararası yarışmada ödül aldı

Bankların yerini boş yerler aldı

Bankların yerini boş yerler aldı

İkinci el araç fiyatlarında yüzde 15 gibi artış öngörülüyor

İkinci el araç fiyatlarında yüzde 15 gibi artış öngörülüyor

MHP Balıkesir İl Başkanlığında mülk sevinci

MHP Balıkesir İl Başkanlığında mülk sevinci

Adıyaman Namaz Vakitleri 25 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:39
Sabah
05:18
Öğle
12:38
İkindi
16:29
Akşam
19:49
Yatsı
21:21

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler25 Temmuz Cumartesi

Alev Eczanesi
Merkez
İzci Eczanesi
Merkez
Merve Eczanesi
Merkez
Taş Eczanesi
Besni
Yaşam Eczanesi
Golbasi
Derman Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

İki mahalleyi birbirine bağlayan yolun yapımına başlandı

İki mahalleyi birbirine bağlayan yolun yapımına başlandı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çiftliğin kümesinde yılan yakalandı

Çiftliğin kümesinde yılan yakalandı

İki arkadaşın boğulduğu baraj gölüne uyarı levhaları konuldu

İki arkadaşın boğulduğu baraj gölüne uyarı levhaları konuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.