Başkan Kılınç, Çanakkale Zaferini kutladı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 18 Mart Çanakkale Zaferini kutladı.

Çanakkale Zaferi akla geldiğinde milletimizin destansı başarısını sıralamanın aziz milleti de mutlu etmekte olduğunu söyleyen Başkan Kılınç, “’Bir asker için mutluluk denen bir şey varsa Türklerle omuz omuza savaşmaktır’ diyen Osmanlı Ordusu Kumandanı Mareşal Liman Von Sanders’un sözlerinden de anlaşılacağı üzere Türk ordusunun başarısının altı çizilmiştir. Ulusal kurtuluşun ve bağımsızlık savaşının ilk müjdesi Çanakkale semalarından dünyaya duyurulmuştur. Çanakkale Zaferi uluslararası arenada önemli bir referansımız ve ecdadımızın bize en yüce mirasıdır. Ecdadımızın bağımsızlık ilkesiyle bize armağan ettiği bu topraklarda Selçuklu ve Osmanlı gibi önemli devletlerimize ev sahipliği yaptığı gibi, Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz ilk değil son devletimiz olarak ebediyen Ay Yıldızlı bayrak altında aziz milletimize ev sahipliği yapacaktır. Anafartalar ve Conkbayırlar da destan yazan atalarımızla ne kadar övünsek azdır. Bu aziz millet başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere savaşla efsaneleşen koca seyitleri, yahya çavuşları, küçük kahraman alekoları, kınalı aliler gibi kahramanları unutmadı ve unutmayacak. Belediyemiz ve üniversitemiz işbirliğiyle organize ettiğimiz ve devlet sanatçılarımızın sahne alacağı ‘Kahramanlık Türküsü’ adlı konserimiz malum korona virüsü tehlikesi nedeniyle iptal edilmiştir. Bağımsızlık yolunda bu güzel ülkemiz için mücadele etmiş başta Çanakkale Şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah’tan rahmet diler, aziz hatıraları önünde saygıyla eğilirim” diye konuştu.

