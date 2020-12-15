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Başkan Kılınç yol genişletme çalışmalarını inceledi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 15.12.2020 16:59 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Lise Caddesi’nde sürdürülen yol genişletme çalışmalarını yerinde inceleyerek, şehrin ulaşım ağını sorunsuz hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.Lise Caddesi’nde sürdürülen yol genişletme ve düzenleme çalışmaları sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Kılınç, ulaşımda sorunsuz bir olmayı hedeflediklerini vurguladı.

Başkan Kılınç yol genişletme çalışmalarını inceledi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Lise Caddesi’nde sürdürülen yol genişletme çalışmalarını yerinde inceleyerek, şehrin ulaşım ağını sorunsuz hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.
Lise Caddesi’nde sürdürülen yol genişletme ve düzenleme çalışmaları sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Kılınç, ulaşımda sorunsuz bir olmayı hedeflediklerini vurguladı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Kılınç, "Malatya yolunu 400 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlayan Lise Caddesi’nde sürdürülen yol genişletme çalışmalarını yerinde inceleyerek, yoğun bir mesai ortaya koyan ekiplerimize kolaylıklar diledik. İnşallah burada ve şehrin diğer noktalarında sürdürdüğümüz yol genişletme ve açma çalışmalarımızla şehrimizin ulaşım ağını kısa süre içerisinde istenilen seviyeye getireceğiz” diye konuştu.
Başkan Kılınç, daha sonra yol genişletme çalışmalarında görev alan personelle sohbet edip, kolaylıklar diledi.

Başkan Kılınç yol genişletme çalışmalarını inceledi

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