YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Başkan Kılınç’tan, 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü mesajı

Başkan Kılınç’tan, 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü mesajı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 11.03.2020 16:40 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 12 Mart İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Millet olarak özgürlüğümüzün ortak sesini İstiklal Marşımızın içerisinde bulmuşuzdur.

Başkan Kılınç’tan, 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 12 Mart İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Millet olarak özgürlüğümüzün ortak sesini İstiklal Marşımızın içerisinde bulmuşuzdur. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un millet ve hürriyet duyarlılığı İstiklal Marşı ile dile gelmiştir. İstiklal Marşı hürriyet neşemizin en iyi zenginliğidir. İstiklal Marşı milletimizin mukaddesleri uğruna yemin ettiği manzum ifadedir. Her zaman ilkelerine bağlı milletin torunları olarak İstiklal Marşı sözlerine layık olmanın gayreti içerisinde çalışmalıyız. Dünyanın neresinde olursak olalım millet olarak hürriyet ve istikbalimizi çağdan çağa taşımanın heyecanını yüreğimizde her zaman hissetmeliyiz. İstiklal Marşımızın kabulünün yıl dönümü dolaysıyla bu ulvi eseri milletimize hediye eden Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’a Allah’tan rahmet dilerim” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHüngür hüngür ağladı! İranlı hemşireden koronavirüs çağrısıHüngür hüngür ağladı! İranlı hemşireden koronavirüs çağrısı
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ege’de çiftçiler tarlaya indi

Ege’de çiftçiler tarlaya indi

Gercüş’te gençler sabah namazında buluştu

Gercüş’te gençler sabah namazında buluştu

Yüksekova’da beyaz gelincik görüntülendi

Yüksekova’da beyaz gelincik görüntülendi

Antalya'da sazlık yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Antalya'da sazlık yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Uşak'ta kaçak ilaç operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Uşak'ta kaçak ilaç operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Sason ADEM’de takı tasarım sergisi

Sason ADEM’de takı tasarım sergisi

Adıyaman Namaz Vakitleri 11 Mart Çarşamba

İmsak
05:17
Sabah
06:37
Öğle
12:42
İkindi
16:01
Akşam
18:37
Yatsı
19:52

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler11 Mart Çarşamba

Elif Eczanesi
Merkez
Merve Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Mehmet Önder Eczanesi
Besni
Lokman Eczanesi
Golbasi
Damla Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın ailesine acı haber verildi

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın ailesine acı haber verildi

Polis ekipleri, sanat sokağında adeta kuş uçurtmuyor

Polis ekipleri, sanat sokağında adeta kuş uçurtmuyor

Adıyaman'da horoz dövüşü operasyonunda 9 kişi yakalandı

Adıyaman'da horoz dövüşü operasyonunda 9 kişi yakalandı

Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı

Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı

Adıyaman’da okullar tatil

Adıyaman’da okullar tatil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.