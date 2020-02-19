Başkan Kılınç’tan İHA’ya ziyaret

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman Bürosunu ziyaret etti.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç beraberinde Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İskender Korkut ile birlikte İhlas Haber Ajansı’nı ziyaret etti. İHA Muhabirleri Ahmet Arslantaş ve Cihan Kizir ile kent gündemi ve basın camiası üzerine sohbet eden Başkan Kılınç, belediye çalışmaları ve projeleriyle ilgili karşılıklı görüş alış verişinde bulundu.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İhlas Haber Ajansı’nın dünyada ve Türkiye önemli bir yere sahip medya kuruluşu olduğunu belirterek, Adıyaman’da da en iyi şekilde temsil edildiğini ifade etti.

Kılınç, İHA çalışanlarına görevlerinde başarılar dileyerek, Adıyaman’a hizmet noktasında medyaya önemli görevler düştüğünü dile getirdi.

Ahmet Arslantaş ise, İHA’ya yaptıkları ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Adıyaman Belediyesi’nin Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü başta olmak üzere tüm çalışanların basınla olan iyi ilişkilerinden dolayı teşekkür etti.



