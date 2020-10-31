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Başkan Kılınç’tan İzmir’e ‘geçmiş olsun’ mesajı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 31.10.2020 16:47 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İzmir’de meydana gelen 6.6’luk deprem dolayısıyla geçmiş olsun mesajı yayımladı.İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen ve birçok ilde hissedilen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir’deki Adıyamanlılar ile İzmirli yöneticilerle telefon görüşmesi gerçekleştiren Adıyaman Belediye Başkanı Dr.

Başkan Kılınç’tan İzmir’e ‘geçmiş olsun’ mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İzmir’de meydana gelen 6.6’luk deprem dolayısıyla geçmiş olsun mesajı yayımladı.
İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen ve birçok ilde hissedilen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir’deki Adıyamanlılar ile İzmirli yöneticilerle telefon görüşmesi gerçekleştiren Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ‘geçmiş olsun’ dileğini iletti.
Başkan Kılınç mesajında, “İzmir halkının yaşadığı deprem felaketi nedeniyle gerek İzmir’de yaşayan hemşerilerimizle gerekse kamu yöneticileriyle çeşitli görüşmeler yaparak, tüm Adıyamanlılar adına geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bu zor günlerinde İzmir halkının yanında olduğumuzu bildirdik. Deprem gerçeğini bir kez daha bize hatırlatan İzmir felaketinin acısını yüreğimizde hissediyoruz” dedi.
Açıklamasının devamında, Adıyaman’ın da deprem bölgesinde olmasının gerçekliğiyle çalışmalarına devam ettiklerini de söyleyen Başkan Kılınç, “Adıyaman Belediyesi olarak deprem bölgesinde olduğumuzun gerçekliğiyle çalışmalarımıza aralıksız devam ettiğimizi bilmenizi istiyorum. Bu hususta planlama çalışmalarımızla, deprem toplanma alanları başta olmak üzere eylemsel işlerin daha hızlı yürütülmesi için uzman ekibimiz çalışmalarını sürdürüyor. Tekrardan İzmir halkına geçmiş olsun dileklerimi iletip, vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

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