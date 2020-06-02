Başkan Kocaispir: "Bu sürecin kıymetini bilelim"

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ilçede normalleşme sürecine yönelik çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Rehavete kapılmayalım, bu sürecin kıymetini bilelim" dedi.

Yüreğir Belediyesi ekipleri, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte normalleşme sürecinde kurallara uygun şekilde dışarı çıkacak vatandaşlar için çalışmalarını özellikle parklar, dinlenme alanları, yürüyüş yolları ve kütüphaneler üzerinde yoğunlaştırdı.

İlçe genelinde mevsimlik çiçek dikimi yapan ve yeni dikimlere de devam eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçeyi rengarenk çiçeklerle donatıyor. Spor aletleri, oyun ve fitness grupları ile parkların rutin bakım, onarım ve temizliklerine de devam eden ekipler, özellikle parklar ile çocuk oyun gruplarının bakım ve onarımlarını titizlikle yürütüyor. Kuruyan otları biçen ekipler çim biçme çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, normalleşme sürecinde güzel havaları fırsat bilip dışarı çıkacak olan vatandaşları uyardı. Başkan Kocaispir, "Toplum olarak 1 Haziran itibarı ile 14 günlük yeni bir sınava başladık. Salgın önlemlerinin aşamalı olarak azaltılmasıyla bu 2 haftalık süreç çok önemli. Daha zor şartlarla karşılaşmamak için sosyal mesafe ve hijyen kurallarına, maske kullanımına mutlaka riayet etmeliyiz. Yüreğir Belediyesi olarak parklarımızı, dinlenme alanlarımızı vatandaşlarımıza hazırladık. Çalışmalarımız devam ediyor. Rehavete kapılmayalım, bu sürecin kıymetini bilelim” şeklinde konuştu.



