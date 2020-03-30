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Başkan Kocaispir, ihtiyaç sahipleri için maaşını bağışladı

ADANA HABERLERİ  | 30.03.2020 11:14 | Son Güncelleme

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, korona virüs nedeniyle zor günler yaşayan ihtiyaç sahipleri için Yüreğir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na maaşını bağışlayarak destek olacağını duyurdu.Başkan Kocaispir, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Tüm dünyayı çepeçevre saran salgın hastalık maalesef ülkemizi de etkisi altına almış durumda.

Başkan Kocaispir, ihtiyaç sahipleri için maaşını bağışladı

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, korona virüs nedeniyle zor günler yaşayan ihtiyaç sahipleri için Yüreğir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na maaşını bağışlayarak destek olacağını duyurdu.
Başkan Kocaispir, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Tüm dünyayı çepeçevre saran salgın hastalık maalesef ülkemizi de etkisi altına almış durumda. Devlet ve millet olarak bu sıkıntılı süreci atlatabilmek için olağanüstü bir çaba içerisindeyiz. Biz de belediye olarak teyakkuz halinde milletimizin hizmetinde olmaya devam ediyoruz. Allah yardımcımız olsun. Bu süreçte insanüstü bir gayretle çaba gösteren tüm sağlık çalışanlarımıza ve belediyemiz personeline şükran ve minnetlerimi arz ediyorum. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Gün el birliği ile bu zorlukları aşma günüdür. Gün millet olma ve kardeşlik bilincini tazeleme günüdür.
Ben de bu sıkıntılı süreçlerde naçizane taşın altına elimi daha fazla koymak ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimin sıkıntılarını bir nebze olsun hafifletebilmek adına bir maaşımı Yüreğir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na bağışlıyorum. Allah yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.

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