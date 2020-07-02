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Başkan Kocaispir: "Yüreğir’de her can bize emanet"

ADANA HABERLERİ  | 02.07.2020 12:08 | Son Güncelleme

Yüreğir Belediyesi, sokak hayvanları için suluk ve mamalık üretimine başladı.

Yüreğir Belediyesi, sokak hayvanları için suluk ve mamalık üretimine başladı. Suluk ve mamalıkların ilçede parklar ve ihtiyaç duyulan her noktaya bırakılacağını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ‘Kedi Kısırlaştırma ve Tedavi Merkezi’ çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Yüreğir Belediyesi Veteriner İşleri Birimi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında sokak hayvanları için belediye ile gönüllü olarak çalışan, DOHAYKO, CANKODER, KİHAYKO, Yüreğir Hayvan Hakları Hareket Grubu, Güçlü Yürekler Ekipleri ve hayvan severlere mama dağıtımı gerçekleştirildi.
Yüreğir’de yaşayan her canlının kendilerine emanet olduğunu vurgulayan Başkan Kocaispir, “Yüreğir Belediyesi olarak kendi imkanlarımızla suluk ve mamalık üretimine başladık. İlçemizde bulunan tüm parklarımıza ve uygun olan, ihtiyaç duyulan her noktaya dağıtacağız.
Her ay düzenli olarak kuru mama dağıtımı yapıyoruz. Sokak hayvanlarımıza yönelik ilçemizde inşa edeceğimiz Kedi Kısırlaştırma ve Tedavi Merkezi çalışmalarımız da devam ediyor. İlçemizde bulunan her canın bize emanet olduğu bilinci ile görev yapıyoruz. Duyarlılığınız için sizleri tebrik ediyorum. Özellikle bu sıcak günlerde derdini anlatamayan can dostlarımızı ihmal etmeyelim.”
dedi.

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