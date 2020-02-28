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Başkan Kocaman gençlerle buluştu

KOCAELİ HABERLERİ  | 28.02.2020 14:41 | Son Güncelleme

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Eğitim Her Şeyimiz” projesi kapsamında gençlerle on birinci buluşmasını Akçakoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle devam ettirdi.Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, eğitimde kalite ve başarı seviyesini en üst düzeye çıkarmak amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü “Eğitim Her Şeyimiz” projesinü sürdürüyor.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Eğitim Her Şeyimiz” projesi kapsamında gençlerle on birinci buluşmasını Akçakoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle devam ettirdi.
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, eğitimde kalite ve başarı seviyesini en üst düzeye çıkarmak amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü “Eğitim Her Şeyimiz” projesinü sürdürüyor. Başkan Kocaman, 11. okul ziyaretini Akçakoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne yaptı. Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, öğrencilerle buluşması öncesinde Akçakoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdür Yardımcısı Ufuk Ayderer’i makamında ziyaret ederek okul hakkında bilgi aldı. Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, Akçakoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle okul kütüphanesinde bir araya geldi.
Öğrencilere siyasi hayatı hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Kocaman, “Kartepe’nin sorunlarını sadece ben değil hep birlikte çözmek için yola çıktım. Genç kardeşlerimin beklentisi bizler için çok önemlidir. Çok farklı bir gençlik ile birlikte yaşıyoruz. Belediye başkanı olarak değil sizlerin abisi olarak dinlemeye geldim. Eleştiriler ve şikayetler bizlere yol göstermektedir” diye konuştu.

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