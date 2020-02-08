Başkan Kocaman şehit ailesini yalnız bırakmıyor

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, acı haber düştüğü andan itibaren Kartepeli Şehit Jandarma Astsubay Fatih Karagöz’ün ailesini yalnız bırakmadı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Van Bahçesaray’da meydana gelen çığ faciasında şehit olan Kartepeli Jandarma Astsubay Fatih Karagöz’ün ailesini yalnız bırakmıyor. Karagöz’ün şehit düştüğü haberinin Kartepe’ye gelmesi sonrasında Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, Selahattin-Havva Karagöz çiftini yalnız bırakmadı. Kartepe İbrikdere Mahallesi’nde oturan emekli sigortacı Selahattin-Havva Karagöz’ün 3 çocuğundan biri olan Jandarma Astsubay Fatih Karagöz’ün şehit haberinin gelmesi sonrasında Başkan Kocaman’ın talimatı ile Kartepe Belediyesi’nin bütün imkanları seferber edildi.

Haberin ilk dakikalarından itibaren Kartepe Belediyesi’ne ait misafir aracı şahit ailesine tahsis edilirken, şehidin yakınları içinde başka bir şoförlü araç tahsis edildi. Bunların dışında da Başkan Kocaman, planlı veya plansız ihtiyaçların karşılanması için şehit evinde nöbet tutacak bir ekip görevlendirdi. Anne ve babaya manevi destek olarak acısını paylaşmaya, teselli etmeye çalışan Başkan Kocaman, “Maalesef Kartepemiz’e de ateş düştü. Yüreğimiz yandı, acımız çok büyük sözlerin anlatmaya yetmediği durumlardan birini yaşıyoruz. Elimizden ne gelirse sonuna kadar ailemizin yanında olacağız. Rabbim cenneti ile muamele etsin inşallah. Bahçesaray’da yaşanan çığ felaketinde yaşamını yitiren tüm yurttaşlarımıza, Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim tekrarlarından korusun inşallah. Şehidimizin ailesi bundan böyle bizim de ailemizdir” dedi.

