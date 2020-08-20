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Başkan Kocaman Uzunbey mezarlığını incelemedi

KOCAELİ HABERLERİ  | 20.08.2020 13:15 | Son Güncelleme

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Uzunbey mezarlığında yapılan çalışmaları yakından takip ediyor.Kartepe Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 22 dönüm alan üzerine kurulu olan Uzunbey mezarlığında çevre düzenlemelerini başlattı.

Başkan Kocaman Uzunbey mezarlığını incelemedi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Uzunbey mezarlığında yapılan çalışmaları yakından takip ediyor.
Kartepe Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 22 dönüm alan üzerine kurulu olan Uzunbey mezarlığında çevre düzenlemelerini başlattı. Genel bakım çalışmalarına ağırlık veren ekipler, düzenlemeler kapsamında toprak tesviye ve serimi, mezar topraklarının düzeltilmesi, mezar taşlarının boyama ve tamiri, eski mezar tahtalarının yenilenmesi, mezarlıkta bulunan kurumuş bitki ve ağaçların budama ve bakımları yapıyor. Çalışmalar 1 mühendis ve 1 tekniker kontrolünde toplamda 15 personelle sürdürülüyor.
Uzunbey mezarlığında başlattığı çevre düzenlemelerini yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Park Bahçeler Müdürü Osman Bina’dan da bilgi aldı. Halk sağlığı ve çevre düzeni için çalışmalara aralıksız devam edeceklerini söyleyen Başkan Kocaman, “Kartepe genelindeki temizlik ve bakım çalışmalarımıza hızla ve titizlikle devam etmekteyiz. Parklarımızın, bahçelerimizin, ibadethanelerimizin ve mezarlıklarımızın bakım ve temizliklerini ihmal etmiyoruz. İbadethanelerimiz ve mezarlıklarımız maneviyatımızın en önemli yerlerindendir. Kartepemiz çok güzel, bizler de gerekli bakım ve temizlik hizmetlerini gerçekleştirerek, çevremizin güzelliğine güzellik katıyoruz” dedi.

Başkan Kocaman Uzunbey mezarlığını incelemedi

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