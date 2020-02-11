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Başkan Kocaman yeni yapılan mesire alanında incelemelerde bulundu

KOCAELİ HABERLERİ  | 11.02.2020 11:48 | Son Güncelleme

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Derbent Meleksuyu Mevkii’nde yapımına başlattığı kahvaltı ve mesire alanında incelemelerde bulundu.Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, bir sosyal tesisi daha hayata geçirmek için start verdi.

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Derbent Meleksuyu Mevkii’nde yapımına başlattığı kahvaltı ve mesire alanında incelemelerde bulundu.
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, bir sosyal tesisi daha hayata geçirmek için start verdi. Belediye Başkanı Kocaman’ın talimatı ile Etüt Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile Derbent Meleksuyu mevkiinde kahvaltı ve mesire alanı yapımına başlandı.
Kartepe A.Ş. tarafından işletilecek olan kahvaltı ve mesire alanında yapılan çalışmaları Başkan Kocaman beraberinde AK Parti İl Başkan Yardımcısı Muharrem Top, İlçe Başkanı Sadık Yılmaz ile birlikte inceledi.
Tesiste incelemelerde bulunan Başkan Kocaman, “Kartepe Belediyemiz bünyesinde hemşehrilerimizin ve Kartepemize gelen misafirlerimizin hizmetine sunmayı planladığımız Kartepe Kahvaltı ve Mesire Alanı çok güzel bir tesis olacak. En kısa sürede hizmete geçirmeyi planladığımız tesis için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu tesis Kartepe günü birlik turizmine ayrı bir değer katacak, yeni bir cazibe merkezi olacaktır. Tesisimiz hizmete girdikten sonra hem Kartepeli hemşehrilerimiz, hemde misafirlerimiz harika bir yeşil alanda, temiz havada, ister kendi imkanları ve ikramları ile tesisimizin uygun fiyata kaliteli ürün ve hizmetleri ile buluşabilecekler” ifadelerini kullandı.
Hazırlanan proje ile Kartepe kahvaltı ve mesire alanında iki katlı 240 metre kapalı alanda hizmet verilecek. Bin metre kare açık alanı olan mesire alanı Sapanca Gölü manzarası ile dikkat çekiyor. Tarihi Hikmetiye Camii’ne yakın olan tesisin ayrıca Derbent-Kartepe yoluna 200 metre mesafesi bulunuyor. Kahvaltı ve mesire alanında kapalı alanda mutfak, bay-bayan mescid, bay, bayan ve engelli tuvaletleri bulunacak. Ayrıca tesise gelecek olan misafirler için 50 araçlık otopark yer alacak.

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