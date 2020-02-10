Başkan Kocaman’dan Ankara temasları

Ankara’ya giden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti milletvekilleri ile birlikte ilçede yapılması planlanan projeler ve vatandaşların istekleri için önemli temaslarda bulundu.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman Ankara’da önemli ttemaslarda bulundu. Başkan Kocaman, AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını takip ettikten sonra bakanlık temaslarında bulundu. Belediye Başkanı Kocaman, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Adil Karaismailoğlu’nu ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sami Çakır, Cemil Yaman ve Mehmet Akif Yılmaz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’nu makamında ziyaret ederek, Kartepe’de bu zaman kadar yapılan, planlanan yatırımlar ve spor branşlarında elde edilen başarılar hakkında bilgi verdi. AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman daha sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Adil Karaismailoğlu’nu makamında ziyaret ederek Ataevler Mahallesindeki tren yolu köprüsü konusunu istişarede bulundu. Belediye Başkanı Kocaman, Bakan Yardımcısı Karaismailoğlu’na Ataevler ile Sarımeşe’yi bağlayan köprülü kavşak hakkında bilgi verirken, Kartepeliler’in isteklerini dile getirdi.

Ankara temasları hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Kocaman, “Çok verimli bir ziyaret programı oldu. Öncelikle destekleriyle ve bize eşlik ederek yolumuzu kolaylaştıran sayın vekillerimize çok teşekkür ediyorum. Yoğun programları arasında bizleri kabul eden ve ilgiyle dinleyen sayın bakanımız ve sayın bakan yardımcımıza çok teşekkür ediyorum. Spor Bakanımız Kasapoğlu, Kartepemizde ki branşlarımızdan, tesislerimizden bahsedip bilgi verdik. Ve kıymetli hemşehrilerimiz için hayalini kurduğumuz çok özel bir spor kompleksi için destek taleplerimizi ilettik. Sağ solsunlar ki özenle dinleyerek, değerlendireceklerini ifade ettiler. Heyecan verici bir proje olacak. Umarım ki yakın gelecekte daha net ve somut bilgilerle müjde vermekte nasip olur” dedi.

Gündemdeki konulardan biri olan Ataevler Köprüsü ile ilgili da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Karaismailoğlu’na köprü çalışmasının geçmişi ve bugün ki durumu hakkında rapor sunduğunu belirten Belediye Başkanı Kocaman, “Sayın Bakan Yardımcımız konuyla ilgili derhal bir inceleme, fizibilite çalışması başlatacağını ve en kısa sürede çözümü için de gerekli adımların atılacağı bilgisini bize verdi. İnşallah yarım kalan bu çalışma için kısa süre içerisinde mutlu, olumlu gelişmelerin haberini vermek de nasip olur” diye konuştu.



