Başkan Kocaman’dan iş yerlerini tekrar açan esnafa ziyaret

Korona virüs sonrasında alınan tedbirlerle başlayan normalleşme sürecinde tekrar iş yerlerini açan esnafı ziyaret eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Hayırlı işler” dileklerinde bulundu.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, normalleşme sürecinde yeniden hizmet vermeye başlayan esnafı ziyaret ederek istek ve talepleri dinlerken, sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiği hatırlatmasında bulundu.

Başlatılan normalleşme sürecinde her zaman esnaflarının yanında olduklarını belirten Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, “Bugün itibariyle kontrollü sosyal hayat çerçevesinde tekrar çalışmaya başlayan tüm Kartepeli esnaflarımıza hayırlı işler, hemşehrilerimize de sağlıklı günler diliyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz. Ama tedbiri elden bırakmayarak hep birlikte bu zorlu süreci atlatacağız. Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

