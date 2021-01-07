YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Başkan Köse esnaf ziyaretlerine devam ediyor

Başkan Köse esnaf ziyaretlerine devam ediyor

KARABÜK HABERLERİ  | 07.01.2021 11:21 | Son Güncelleme

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Esnaf ve sokaktan geçen vatandaşla uzun uzun sohbet eden Başkan Köse, yeni yılın tüm dünyaya sağlık getirmesini dileyerek vatandaşların belediyeden beklentilerini dinledi.
Ziyaretler kapsamında Kıranköy, Köyiçi ve Esentepe bölgesinde ticaret yapan esnafı ziyaret eden Başkan Köse, esnafın yeni yılını kutlayarak belediye tarafından hazırlanan yeni yıl çantası ve 2021 yılı takvimi hediye etti.
Belediye’nin tüm yatırımlarının vatandaş yararına kullanılacağını ifade eden Başkan Köse, ‘’İmkanlarımız dâhilinde esnafımızın yanında olacağız, biz bu zor günleri elbirliği ile aşacağız ve esnafımızın yeniden yüzünün gülmesi için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz’’ dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 41 bin yıllık Neandertal kalıntısında şaşırtan detay 41 bin yıllık Neandertal kalıntısında şaşırtan detay
PARTNER Dünyanın en güzel 100 yüzü belli oldu Dünyanın en güzel 100 yüzü belli oldu
1/

Karabük Namaz Vakitleri 7 Ocak Perşembe

İmsak
06:37
Sabah
08:08
Öğle
13:01
İkindi
15:22
Akşam
17:43
Yatsı
19:10
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.