YURTHABER
  4. Başkan Köse: "Her daim vatandaşımızın yanındayız"

Başkan Köse: "Her daim vatandaşımızın yanındayız"

KARABÜK HABERLERİ  | 17.01.2020 14:58 | Son Güncelleme

Safranbolu Belediyesi tarafından Safranbolu Devlet Hastanesinde tedavi gören hastalar ziyaret edildi.Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen ve her hafta gerçekleştirilen ziyaretlerde, hastaların ve hasta yakınlarının herhangi bir konuda desteğe ihtiyaçları olup olmadığı soruluyor.Hasta ziyaretlerine fırsat buldukça katılan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Hayatın tüm anlarında vatandaşın yanında olarak, belediyemiz ve halkımız arasındaki bağı güçlendiriyoruz.

Başkan Köse: "Her daim vatandaşımızın yanındayız"

Safranbolu Belediyesi tarafından Safranbolu Devlet Hastanesinde tedavi gören hastalar ziyaret edildi.
Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen ve her hafta gerçekleştirilen ziyaretlerde, hastaların ve hasta yakınlarının herhangi bir konuda desteğe ihtiyaçları olup olmadığı soruluyor.
Hasta ziyaretlerine fırsat buldukça katılan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Hayatın tüm anlarında vatandaşın yanında olarak, belediyemiz ve halkımız arasındaki bağı güçlendiriyoruz. İnsanların en hassas olduğu anlar olan hastalık süreci, doğum sonrası ve yakınını kaybedenlerin duygusal anlamda bizleri yanlarında görmekten memnun olduklarını görüyoruz. Vatandaşımızın yanında olmayı amaçladığımız çeşitli projeler arasında yer alan hasta ziyaretlerimiz onların yanında olduğumuzu hissettirmek, bir nebze olsun moral verebilmek içindir. Bundan sonrada vatandaşlarımızla yakından ilgilenmeye devam edeceğiz" dedi.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri ziyaretler esnasında hastalara, hastanede ihtiyaç duyulabilecek bazı hediyeler veriliyor.

Başkan Köse:

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSistem değişti! Tekil oy toplama dönemi bittiSistem değişti! Tekil oy toplama dönemi bitti
Safranbolu’da belediyesi aralıksız çalışıyorSafranbolu’da belediyesi aralıksız çalışıyor
Bağımlılık İle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldıBağımlılık İle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzinsiz silah üretimi ile ilgili 3 kişi tutuklandı

İzinsiz silah üretimi ile ilgili 3 kişi tutuklandı

Kazada sıkışan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Kazada sıkışan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Bunalıma giren genç, inşaatın 14. katına çıktı

Bunalıma giren genç, inşaatın 14. katına çıktı

Karabük Namaz Vakitleri 17 Ocak Cuma

İmsak
06:35
Sabah
08:05
Öğle
13:04
İkindi
15:31
Akşam
17:53
Yatsı
19:18

Karabük Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Cuma

Nurcan Eczanesi
Merkez
Uygar Eczanesi
Besbinevler
Koç Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Vekillerden "Türker İnanoğlu" açıklaması

Vekillerden "Türker İnanoğlu" açıklaması

Safranbolu’da yağmur suyu hattı çalışması

Safranbolu’da yağmur suyu hattı çalışması

Vali Küçük Tso Ve Esnaf Odası Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Vali Küçük Tso Ve Esnaf Odası Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.