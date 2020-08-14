Başkan Köse vatandaşlarla buluştu

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Kirkille, Akçasu, Babasultan ve Çavuş mahalleleri muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Yerinde mahalle toplantıları sayesinde sıkıntıları ve çözümleri çok daha kolay tespit edebildiklerini ifade eden Başkan Köse, birim müdürleri eşliğinde vatandaşların taleplerini ve önerilerini değerlendirdi.

Son dönemde yaşanan üzücü yangınların ardından olası yangın ihtimallerine karşı tedirginliğini ifade eden mahalleliler, bu konuda yapılan çalışmalar konusunda bilgilendirildi.

Tarihi Çarşı bölgesindeki vatandaşlar gürültü kirliliğinden doğan rahatsızlıklarını dile getirirken, imar planları hakkında da bilgi verildi.

Başkan Köse, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda müdürlerin çalışma planlarını güncellediğini, en kısa sürede taleplerin sonuca ulaşacağını belirtti.



