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Başkan Köse’den 23 Nisan mesajı

KARABÜK HABERLERİ  | 22.04.2020 12:46 | Son Güncelleme

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.Köse, mesajında, 23 Nisan’ın tüm dünya çocukları için bayram olduğunu belirtti.Milletin aydınlık yarınlarını kucaklayan, özgürce düşünen çocukların sağlıklı, eğitimli, mutlu ve özgür bireyler olarak hayata devam etmelerinin en büyük arzuları olduğunu ifade eden Köse, şunları kaydetti:"Bundan tam 100 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulması bugün tüm dünya çocukları için bir bayramdır.

Başkan Köse’den 23 Nisan mesajı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Köse, mesajında, 23 Nisan’ın tüm dünya çocukları için bayram olduğunu belirtti.
Milletin aydınlık yarınlarını kucaklayan, özgürce düşünen çocukların sağlıklı, eğitimli, mutlu ve özgür bireyler olarak hayata devam etmelerinin en büyük arzuları olduğunu ifade eden Köse, şunları kaydetti:
"Bundan tam 100 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulması bugün tüm dünya çocukları için bir bayramdır. Yerel kongrelerle başlayan milli mücadele, ’Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!’ parolasıyla açılan Millet Meclisi ile ileride kurulacak olan devletin yönetim biçimi hakkında da ipucu vermiştir. Bir bütün olarak milli mücadele ve ona yön veren Müdafaa-i Hukuk ruhu ve kurucu kadrolar her zaman en önemli ilham kaynağımızdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin, ilelebet payidar kalmasını sağlayacak yöntemin de bu olduğunu düşünüyorum. Sevgili çocuklar, yarınlarımızın teminatı olan sizlere, geleceğin büyükleri olarak bir takım görevler düşmektedir. Değerli mirasımızı, tarihi zenginliğimizi geleceğin dünyasına taşımak, bizlerin olduğu kadar sizlerin de vazifesidir. Milletimizin aydınlık yarınlarını kucaklayan, özgürce düşünen çocuklarımızın sağlıklı, eğitimli, mutlu ve özgür bireyler olarak hayata devam etmeleri en büyük arzumuzdur. Bu vesile ile başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli mücadelemizin adı bilinen ve bilinmeyen tüm kahramanlarını rahmetle anıyor; bu yıl coşkusunu evlerimizde yaşayacağımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılını en içten duygularımla kutluyorum."

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