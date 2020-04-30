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Başkan Köse’den personel ve vatandaşlara sosyal mesafe uyarısı

ANKARA HABERLERİ  | 30.04.2020 09:23 | Son Güncelleme

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, belediyeye iş ve işlemleri için belediyeye gelen vatandaşlarla sosyal mesafe kuralına uyarak sohbet etti, sosyal mesafe kurallarına dair personele de uyarılarda bulunarak, kurallara uyanlara da teşekkür etti.Yaşanan zor günleri hep birlikte aşacaklarını belirten Köse, Mamak Belediyesi olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını belirtti.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, belediyeye iş ve işlemleri için belediyeye gelen vatandaşlarla sosyal mesafe kuralına uyarak sohbet etti, sosyal mesafe kurallarına dair personele de uyarılarda bulunarak, kurallara uyanlara da teşekkür etti.
Yaşanan zor günleri hep birlikte aşacaklarını belirten Köse, Mamak Belediyesi olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını belirtti. Maskesiz vatandaşlara korunma ve korumak için maske takmaları hususunda ricada bulunan Köse, hizmet binası dışındaki yaya dezenfektan tünelinden geçen vatandaşlarla da sohbet ederek, Ramazan aylarını tebrik etti. Köse ayrıca, vatandaşları belediyenin maske dağıttığı belediye maske dağıtım noktalarına yönlendirerek bu stantlardan ücretsiz olarak maske temin edebileceklerini söyledi.

Güzel günleri birlikte karşılayacağız
Zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları yönünde vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Köse, “Bu tedbirler ve kurallar sizlerin sağlığını korumak içindir. Sosyal izolasyon, hijyen ve sosyal mesafe kuralları çok önemlidir. Bunlara uyarsak salgının bize ve bizim üzerimizden başka insanlara bulaşmasını önleriz. İnşallah bu günler de geçecek, yine güzel günleri hep birlikte karşılayacağız. Yine bir ağaç gölgesinde, bir bankta, bir parkta, birlikte sohbet edip, çay içeceğiz. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın ama evde kalın” dedi.

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