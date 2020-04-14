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Başkan Kozuva, Hisarcıklıoğlu ile görüştü

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 14.04.2020 17:07 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Toplantısı’na katıldı.Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Toplantısı’na katıldı.
Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yönetiminde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Toplantısı’na katıldı. Gündemdeki konuların yanı sıra ekonomide hayata geçirilen destekler ve tedbirler kapsamında gelinen son noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulunulan toplantıda ihtiyaç duyulan yeni adımlar istişare edildi. Ayrıca Oda üyelerinin sektörlerinde koronavirüs (Covid-19) etkilerine karşı alınacak ekonomik önlem talepleri, sorun/öneriler, Nefes Kredisi ve diğer gündem maddeleri görüşüldü.

"Bu zor günleri birlikte atlatacağız"
Toplantının ardından bir açıklama yapan Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, “Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınının etkilerini en aza indirmek için Birlik Başkanımız sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu önderliğinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ticaret ve Sanayi Odaları olarak üyelerimizden gelen talepleri, sorunları, önerileri Birlik Başkanımıza ilettik. Ayrıca koronavirüs (Covid-19) kapsamında güncellenmesi beklenen mali, finansal, operasyonel desteklerin yanı sıra istihdam ve lojistik destekleri de takip etmekteyiz. Bu zor günleri tedbir ve kurallara harfiyen uyarak, birlik ve beraberlik içinde atlatacağımıza inanıyoruz” sözlerini kaydetti.

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