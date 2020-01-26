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Başkan Kurt, Mezitli Belediyesi tarafından düzenlenen panelde konuştu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 26.01.2020 12:27 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Mezitli Belediyesi ve Mezitli Kent Konseyi tarafından düzenlenen “Geçmişten Geleceğe Demokratik Dönüşümde Yerel Yönetimlerin Önemi” konulu panele konuşmacı olarak katıldı.Panelin moderatörlüğünü Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan yaparken, panele konuşmacı olarak Başkan Kurt’un yanı sıra geçmiş dönem Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Çankaya Kent Konseyi Başkanı Mustafa Coşar katıldı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Mezitli Belediyesi ve Mezitli Kent Konseyi tarafından düzenlenen “Geçmişten Geleceğe Demokratik Dönüşümde Yerel Yönetimlerin Önemi” konulu panele konuşmacı olarak katıldı.
Panelin moderatörlüğünü Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan yaparken, panele konuşmacı olarak Başkan Kurt’un yanı sıra geçmiş dönem Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Çankaya Kent Konseyi Başkanı Mustafa Coşar katıldı. Farklı şehirlerde belediyelerin toplumsal projelerinin konuşulduğu paneli Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar izledi.
Açılış konuşmasını Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın yaptığı panelde, ilk sözü Başkan Kurt aldı. Odunpazarı’nda hayata geçirdikleri projelerde Odunpazarı Kent Konseyinin ve sivil toplum kuruluşlarının payını anlatan Başkan Kurt, Türkiye’de daha önce rastlanmayan bir biçimde Kent Konseyi Başkanının meclis toplantılarına katıldığını vurguladı. Belediyelerin sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Kurt, “Biz Kent Konseyimiz aracılığı ile halkımızın aldığımız kararlara katılımını sağlıyoruz. Çok önemli sosyal projeleri bu şekilde gerçekleştirdik” dedi.

"Kent Konseyleri yetmez, mahalle komiteleri de olmalı"
Eski Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise konuşmasında kent konseylerinin aktif olarak çalışabilmesi için mahalle komiteleri oluşturmak gerektiğine değindi. Belediye yönetim şemasını konuklarla paylaşan Bozbey, “Sivil toplum kuruluşlarımız ve Kent Konseyimiz, alt birimleriyle birlikte alınan kararlar kent yönetiminin demokratikleşmesinin önünü açacaktır. Uzun vadede bu yönetim anlayışı ülke sathında gelenek hale gelecektir” diye konuştu.
Panelde ayrıca Türkiye’de bir ilk olan Mezitli Kent Konseyi ve Çankaya Kent Konseyi’nin kardeşlik protokolü de imzalandı.

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