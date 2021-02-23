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Başkan Kuş esnafları ziyaret etti

23.02.2021 16:10 | Son Güncelleme:
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Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, rutin belediyecilik çalışmalarının yanı sıra gece gündüz esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelip, talepleri sahada dinlemeye ve yerinde çözümler üretmeye devam ediyor.Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, rutin belediyecilik çalışmalarının yanı sıra gece gündüz esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelip, talepleri sahada dinlemeye ve yerinde çözümler üretmeye devam ediyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, rutin belediyecilik çalışmalarının yanı sıra gece gündüz esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelip, talepleri sahada dinlemeye ve yerinde çözümler üretmeye devam ediyor.
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, rutin belediyecilik çalışmalarının yanı sıra gece gündüz esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelip, talepleri sahada dinlemeye ve yerinde çözümler üretmeye devam ediyor. Seçildiği ilk günden itibaren sahada olan, talepleri birinci ağızdan dinleyen ve bu tavrıyla kamuoyunun 7’den 70’ye takdirini toplayan Başkan Kuş’un son adresi Direkli Mahallesi oldu.
Direkli Mahalle Muhtarı Mehmet Kestop ve 15 Temmuz Mahalle Muhtarı Ethem Çalışkan’la birlikte sahaya inen Başkan Kuş, esnaf ve vatandaşları yerinde dinledi. Eyyübiye Belediyesi’nin yaptığı ve yapacağı çalışmalarla ilgili mahalle muhtarlarıyla fikir alışverişinde de bulunan Kuş, daha sonra Direkli Mahallesi’nin en işlek caddesini bir uçtan diğer uca mahalle muhtarlarıyla birlikte gezdi.
Burada esnaf ve vatandaşları dinleyen Başkan Kuş’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Esnafın çay talebini de kırmayan ve sık sık esnaf tarafından davet edilen Kuş, “Bu ilgi çalışma azmimizi ve hizmet aşkımızı daha da arttırıyor. İnşallah gece gündüz demeden ilçemize hizmet etmeye, vatandaşlarımıza hizmetkar olmaya ve taleplerini bir bir yerine getirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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