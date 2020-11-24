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Başkan Kuş sahadaki öğretmenlerle bir araya geldi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 24.11.2020 16:49 | Son Güncelleme

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında öğretmenlerle bir araya geldi.Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Yenice Mahallesinde bulunan Mahmut-İkbal Büyükkırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleriyle bir araya gelip, Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında öğretmenlerle bir araya geldi.
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Yenice Mahallesinde bulunan Mahmut-İkbal Büyükkırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleriyle bir araya gelip, Öğretmenler Günü’nü kutladı. Kuş, beraberinde Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir, mahalle muhtarları ve birim müdürleriyle birlikte okul müdürü ve öğretmenlerle bir araya geldi. Pandemi nedeniyle okul bünyesinde dezenfekte ve hijyen seti üreterek okul bütçesine katkı sunan öğretmenleri ziyaret eden Başkan Kuş, burada yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alıp, öğretmenlere çiçek hediye edip, günlerini kutladı. Daha sonra beraberindekilerle birlikte okulda uzaktan erişimle öğrencilere ulaşan öğretmenlerle bir araya gelen Kuş, sürpriz yapıp online derse katıldı. Burada da bir süre öğrencilerle sohbet eden Kuş, öğrenciler adına öğretmene çiçek hediye edip öğretmenler gününü kutladı.

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