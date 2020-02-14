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Başkan Kuş vatandaşların taleplerini dinledi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 14.02.2020 13:28 | Son Güncelleme

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçede mahalle toplantılarına katılarak vatandaşların taleplerini ve önerilerini dinledi.Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Ruha Mahallesinde vatandaşların taleplerini ve önerilerini dinledi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçede mahalle toplantılarına katılarak vatandaşların taleplerini ve önerilerini dinledi.
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Ruha Mahallesinde vatandaşların taleplerini ve önerilerini dinledi. Taleplerin çözümü için ilgili birim amirlerine talimat veren Kuş, ilçenin atılması gereken adımların hayata geçirilmesi için çalışmaların devam edeceğini belirtti.
Eyyübiye’yi birlikte yönetmeye devam edeceklerini belirten Kuş, “Gündüz sahada esnaf kardeşlerimiz ile gecede mahalle mahalle dolaşıp mahalle ahalisi ile birlikteyiz. Bizlere en çok mutluluk veren mahalle ahalisi ile birlikte olduğumuz anlardır. Onlarla istişare etmek taleplerini dinlemek ve bunları yerine getirmek bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Bugün de Ruha mahallemizdeyiz. Sağ olsun muhtarımızın çalışmaları ile mahalle sakinleri burada toplandı. Mahalle sakinlerinin sıkıntılarını dinledik, neler yapılması gerekir noktasında kendileri ile istişarelerde bulunduk. Zaten aldığımız taleplerin birçoğunu programa almıştık. Yakın bir zaman içerisinde programladığımız projeleri hayata geçireceğiz. Bize gelen talepleri de not aldık, onları da kısa bir zaman zarfı içerisinde tamamlayacağız ve gerek Ruha mahallemize gerekse 168 mahallemizin sıkıntılarını 5 yıl içerisinde çözeceğiz. Belediyecilik sadece alt yapı ve üst yapı yapmak değil. Cumhurbaşkanımızın en son seçimlerdeki sloganı neydi? Belediye işi Gönül işidir. Biz de bunu icra etmeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın direktiflerine uymaya çalışıyoruz, talimatlarına uymaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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