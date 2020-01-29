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Başkan Kuş’tan Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na ziyaret

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 29.01.2020 14:20 | Son Güncelleme

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nı ziyaret edip, devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını ziyaret edip, devam eden çalışmalar hakkında kurum Müdürü Mehmet Hamcan’dan bilgi aldı.

Başkan Kuş’tan Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na ziyaret

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nı ziyaret edip, devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını ziyaret edip, devam eden çalışmalar hakkında kurum Müdürü Mehmet Hamcan’dan bilgi aldı. Kuş, Eyyübiye Belediyesi tarafından hayata geçirilen 3 G sistemi ile vakfa gelmeden iş ve işlemlerini gören vatandaşlarla da iletişime geçti. Yardıma muhtaç ailelerin her zaman destek vereceklerini belirten Kuş, “Eyübiye ilçemiz Türkiye’nin en dezavantajlı bölgesidir. Önce Allah sayesinde sonra Cumhurbaşkanımız sayesinde yaşlılarımız, dullarımız, engellilerimiz, askerlerimiz her noktada ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimiz çok şükür şimdi hizmet alıp Devletin maddi anlamda menfaatlerinden istifade ediyorlar. Tabi burada bu işin elçiliğini Eyyübiye’de Mehmet kardeşimiz yapıyor. Mütevelli heyetteki bütün müdürlerimizin, muhtarlarımızın ve kardeşlerimizin çok ciddi gayreti var ama büyük yük Mehmet kardeşimizin ve personelinin omuzlarında. Buraya ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz yoğun bir şekilde ilgi gösteriyorlar. Kayıtlarını yapıp eksikliklerini buradan personellerine bildiriyorlar ve Müdürümüz bunları sabır ile dinliyor. Gelen ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi anlamında bir bir kendilerine yardımcı oluyor. Sahadan aldığımız bilgilere göre Eyyübiye’deki kardeşlerimiz Mehmet Müdürümüzden ve personellerinden razı. Biz kendisine bu noktada teşekkür ediyoruz. Biraz önce 3G sisteminin sunumunu yaptı ve engelli kardeşlerimizin buraya kadar gelmelerine gerek yok. Sıkıntılarını evlerinde bu sistem varsa evlerinde yoksa Eyyüp Peygamber makamının içerisinde bulunan Eyyübiye engelli birimimiz var oradan gidip 3G sistemi sayesinde ihtiyaç ve taleplerini hızlı bir şekilde resmi yollar ile kayıt altına alıp, taleplerini iletip, çözüme kavuşturuyorlar. Eyyübiye’deki ve Türkiye’deki kardeşlerimizi, özellikle Eyyübiye’de maddi durumu olmayan ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yardıma davet ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Kuş’tan Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na ziyaret

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