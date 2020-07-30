Başkan Kütükcü: "Sanayi üretiminde pandemi öncesi döneme hızla yaklaşıyoruz"

Konya Sanayi Odası (KSO) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, ülkemizin sanayi üretiminde lokomotif rol oynayan organize sanayi bölgelerinde, sanayi üretiminde artık pandemi öncesi döneme hızla yaklaşıldığını söyledi.

Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayarak tüm İslam aleminin bayramını tebrik eden Memiş Kütükcü, bayramın insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini diledi. Kütükcü, “İçinde bulunduğumuz pandemi süreci dolayısıyla, bu yıl Kurban Bayramımızı maske-mesafe ve hijyen kurallarına eksiksiz riayet ederek ifa edeceğiz. Hakikaten zor bir dönemden geçiyoruz. Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sadece ülkemizi değil, dünyanın neredeyse tamamını kuşatmış durumda. Bu süreç ekonomimizi de etkilemeye devam ediyor. Ancak sevindirici olan şu ki, ülkemizin sanayi üretiminde lokomotif rol oynayan organize sanayi bölgelerimizde, sanayi üretiminde artık pandemi öncesi döneme hızla yaklaşıyoruz. Gerek sağlığımızı korumak gerekse ekonomideki bu toparlanma sürecinin devamı için Kurban Bayramı’nda da tedbirli olmayı elden bırakmamalıyız. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde, tedbirlere azami ölçüde uyarak bu dönemi salimen atlatacağız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin, OSB camiamızın ve iş dünyamızın Kurban Bayramını tebrik ediyorum” görüşlerine yer verdi.

