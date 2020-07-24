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Başkan Mehmet Saygılı’dan 24 Temmuz mesajı

KIRIKKALE HABERLERİ  | 24.07.2020 10:33 | Son Güncelleme

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 24 Temmuz Gazeteciler Ve Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.Başkan Saygılı mesajında, "Tarafsız ve özgür bir basının varlığı, güçlü demokrasilerin vazgeçilmez unsurudur.

Başkan Mehmet Saygılı’dan 24 Temmuz mesajı

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 24 Temmuz Gazeteciler Ve Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Başkan Saygılı mesajında, "Tarafsız ve özgür bir basının varlığı, güçlü demokrasilerin vazgeçilmez unsurudur. 24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basınında sansürün kaldırılması, ‘Gazeteciler ve Basın Bayramı’ olarak her yıl 24 Temmuz`da kutlanmaktadır. Basının, iletişimin temel taşlarından ve demokrasinin işlemesini sağlayan en önemli kurumlardan biri olarak bireylerin gerçekleri öğrenmesinde ve düşüncelerini ifade etmesinde en etkili araçlardan birisidir. Demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan basının işlevini en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için basın özgürlüğü hayati önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.
Basın kuruluşlarının önemli bir toplumsal görevi icra ettiğini kaydeden Başkan Saygılı mesajında, “Halkımıza doğru haber alma imkanı sağlayan ve düşüncelerini başkaları ile paylaşmasına aracı olan basın kuruluşları, önemli bir toplumsal görev icra etmektedir. Başta ilimiz basın mensupları olmak üzere tüm basın mensuplarımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilkeli ve tarafsız bir anlayışla görevlerini ve yayınlarını sürdüreceğine olan inancımın tam olduğunu belirterek 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim" şeklinde belirtti.

Başkan Mehmet Saygılı’dan 24 Temmuz mesajı

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Kırıkkale Namaz Vakitleri 24 Temmuz Cuma

İmsak
03:46
Sabah
05:31
Öğle
12:58
İkindi
16:52
Akşam
20:14
Yatsı
21:52

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Cuma

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Merkez
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