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Başkan Mescier’den kandil mesajı

KARABÜK HABERLERİ  | 26.02.2020 11:12 | Son Güncelleme

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Mescier, mesajında, İslam dininde Recep, Şaban ve Ramazan olarak bilinen üç ayların başlangıcını müjdeleyen, Regaip Kandili’ni idrak etmenin mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.Mescier, şunları kaydetti:"Bu mübarek gün ve geceleri fırsat bilerek elimizi ve gönlümüzü herkese açmalı, kardeşlik hislerimizi güçlendirmeli, birlik ve beraberliğimizi korumak için çaba harcamalıyız.

Başkan Mescier’den kandil mesajı

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Mescier, mesajında, İslam dininde Recep, Şaban ve Ramazan olarak bilinen üç ayların başlangıcını müjdeleyen, Regaip Kandili’ni idrak etmenin mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.
Mescier, şunları kaydetti:
"Bu mübarek gün ve geceleri fırsat bilerek elimizi ve gönlümüzü herkese açmalı, kardeşlik hislerimizi güçlendirmeli, birlik ve beraberliğimizi korumak için çaba harcamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Regaip Kandil’ini tebrik ediyor; üç ayların gelişiyle rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin tüm insanlığa yayılmasını, devletimizin bekasını, vatanımızın ve milletimizin her türlü afetlerden korunmasını Cenab-ı Allah’tan temenni ediyorum."

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