Başkan Miran’dan internet erişimi talebi

Milli Eğitim Bakanlığının 500 bin tabletin ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına dağıtımına başlandığını duyurduğunu hatırlatan Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, “Adalet gözetilerek böyle bir çalışma yapılması güzel ancak köylerde ve ücra köşelerde internet bağlantısı da ciddi bir problem teşkil ediyor. İnternet erişiminin kısıtlı veya olmadığı yerlerde Valiliklerimiz, Kaymakamlıklarımız ile iş birliği içinde internet erişimini sağlayacak adımlar atılması gerekir” dedi.

‘İmkanlar arttırılmalıdır’

Miran, Eğitim Bir Sen olarak yüz yüze eğitimin nitelikli eğitim açısından hayati önem taşıdığını pandemi döneminin olumsuz etkilerinden dolayı uygulanan uzaktan eğitimde ise bir takım sıkıntıların yaşandığını dile getirdiklerini hatırlattı. Öğrencilerin uzaktan eğitime dahil olması için gerekli olan cihaz noksanlığı, internet bağlantısının kısıtlı olması veya hiç olmaması gibi olumsuz etkenleri işaret eden Miran, “Uzaktan eğitimden yararlanamayan kesimlere yönelik Milli Eğitim Bakanlığımızın ihtiyaç sahiplerine yönelik 500 bin tablet dağıtacağını biliyoruz. Burada hakikaten mağdur pozisyonda olan öğrencilerimizin sayısı çok fazla. Adalet gözetilerek böyle bir çalışma yapılacak olması güzel ancak köylerde ve ücra köşelerde internet bağlantısı da ciddi bir problem teşkil ediyor. İnternet erişiminin kısıtlı veya olmadığı yerlerde Valiliklerimiz, Kaymakamlıklarımız ile iş birliği içinde internet erişimini sağlayacak adımlar atılması gerekir. Öğretmenlerimizin Zoom ve benzeri uygulamalardan canlı olarak ders anlattığı gerçeğinden hareketle öğrencilerin internetleri bu durumda yetmiyor. Evinde bilgisayarı olmayan ya da bilgisayarını kardeşiyle paylaşmak zorunda kalan öğrencilerin karşısına şimdi de “Gigabyte sorunu” çıktı. Uzaktan eğitimin bundan sonraki süreçte devamlılığı olacağı düşünüldüğünde ekstra internet kullanım hakkı sağlanmalıdır. Uzaktan eğitimin sağlıklı yürümesi için bu adımlar atılmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığımız bu hususlarda da gereğini yapacağına inanıyorum” dedi.