YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Başkan Muzaffer Bıyık, öğrencilere destek sözü

Başkan Muzaffer Bıyık, öğrencilere destek sözü

28.01.2021 14:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Darıca Belediyesi üniversite hazırlık kurslarında yüz yüze eğitim yeniden başlarken Başkan Muzaffer Bıyık, öğrencileri ziyaret ederek sohbet etti.Darıca Belediyesi üniversite hazırlık kurslarında yüz yüze eğitim yeniden başlarken Başkan Muzaffer Bıyık, öğrencileri ziyaret ederek başarılar diledi.

Darıca Belediyesi üniversite hazırlık kurslarında yüz yüze eğitim yeniden başlarken Başkan Muzaffer Bıyık, öğrencileri ziyaret ederek sohbet etti.
Darıca Belediyesi üniversite hazırlık kurslarında yüz yüze eğitim yeniden başlarken Başkan Muzaffer Bıyık, öğrencileri ziyaret ederek başarılar diledi. Sınıfları tek tek ziyaret eden ve öğrencilerle sohbet eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Başarılar diliyorum. Rabbim zihin açıklığı versin. Uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitim başladı. Darıca Belediyesi üniversite hazırlık kurslarımız da tekrar başladı. Bizler sizlerin her zaman yanınızdayız. Darıca Belediyesi olarak ve belediye başkanı bir abiniz olarak eğitim hayatınız, kariyeriniz boyunca her zaman yanınızda olmaya gayret edeceğiz. Sizler yeter ki eğitim konusunda çok çalışın. Bizler üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Derdimiz sadece gençlerin yanında olmak. Ülkemizin ve bizlerin size ihtiyacımız var. Geleceğimizin teminatı olan sizlerin en iyi şekilde yetişmesi için elimizden geleni her zaman yapmaya hazırız” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyaca ünlü üniversiteye Türk rektör seçildi!Dünyaca ünlü üniversiteye Türk rektör seçildi!
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
1/

Kocaeli Namaz Vakitleri 28 Ocak Perşembe

İmsak
06:40
Sabah
08:07
Öğle
13:18
İkindi
15:55
Akşam
18:19
Yatsı
19:41

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Perşembe

İlim Eczanesi
Izmit
Delilbaşı Eczanesi
Izmit
Gültaç Eczanesi
Izmit
Yenidoğan Eczanesi
Izmit
Özgem Eczanesi
Korfez
Zeynep Eczanesi
Basiskele
Şen Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Bağevi hırsızları yakalandı

Bağevi hırsızları yakalandı

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Diğer Haberler

Tavşantepe Cemevi’nde yer teslimi yapılacak

Tavşantepe Cemevi’nde yer teslimi yapılacak

İzmit Belediyesi esnaftan işgal harcı almayacak

İzmit Belediyesi esnaftan işgal harcı almayacak

Kocaeli’de karla mücadele çalışmaları sürüyor

Kocaeli’de karla mücadele çalışmaları sürüyor

İzmit Belediyesinden geri dönüşüme mobil uygulama desteği

İzmit Belediyesinden geri dönüşüme mobil uygulama desteği

Karamürsel’deki sahil düzenleme projesi şekilleniyor

Karamürsel’deki sahil düzenleme projesi şekilleniyor

Karla kaplı ormanlara paletli araçlarla gelip yaban hayvanlarını beslediler

Karla kaplı ormanlara paletli araçlarla gelip yaban hayvanlarını beslediler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.