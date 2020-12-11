YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Başkan Okay’dan temizlik uyarısı

Başkan Okay’dan temizlik uyarısı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 11.12.2020 17:23 | Son Güncelleme

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, pandemi sürecinde kişisel temizlik kadar çevre temizliğinin de önemine dikkat çekerek, “Çevremizde bulunan alanları temiz tutmalı ve temizlik için bırakılan konteynırları özenle kullanmalıyız” dedi.Pandemi sürecinde artan vaka sayılarına dikkat çeken Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymasını istedi.

Başkan Okay’dan temizlik uyarısı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, pandemi sürecinde kişisel temizlik kadar çevre temizliğinin de önemine dikkat çekerek, “Çevremizde bulunan alanları temiz tutmalı ve temizlik için bırakılan konteynırları özenle kullanmalıyız” dedi.
Pandemi sürecinde artan vaka sayılarına dikkat çeken Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymasını istedi. Bu kuralların yanı sıra çevre temizliği konusunda da büyük özen gösterilmesi gerektiğini dile getiren Başkan Okay, bu noktada oluşturdukları ekiplerin gece gündüz çalıştığını söyledi.
Temizlik ekiplerinin ilçede bulunan ve yıpranan çöp konteynırlarını değiştirdiğini aktaran Başkan Okay, “Yoğun vaka artışlarıyla geçirdiğimiz şu pandemi sürecinde temizlik konusunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamakta fayda var. Bu sebeple temizlik çalışmalarını önemsiyor ve yoğun bir çalışma yapıyoruz. Bu süreçte kişisel temizliğimize ve hijyene önem verdiğimiz kadar, çevremizde bulunan tüm alanlara aynı önemi göstermeliyiz. Özellikle evsel atıklarımızın geçici bekleme alanı olan çöp konteynırlarını bu süreçte daha titiz ve hassas kullanmalıyız. Kış aylarının gelmesiyle çöp konteynırlarımıza bırakılan küller vasıtasıyla bu konteynırlarımız büyük zarar görmekte. Ekiplerimiz zarar gören bu konteynırları büyük bir hassasiyetle ve özenle değiştirmektedir. Vatandaşlarımızdan ricamız bu konuda biraz daha hassas davranalım” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayakta duramıyor ama... Bakın polislere ne dedi! Ayakta duramıyor ama... Bakın polislere ne dedi!
Drone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdıDrone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdı

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 11 Aralık Cuma

İmsak
06:03
Sabah
07:30
Öğle
12:31
İkindi
15:00
Akşam
17:21
Yatsı
18:42

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler11 Aralık Cuma

Deva Eczanesi
Dulkadiroglu
Kümbet Eczanesi
Dulkadiroglu
Tuğrul Eczanesi
Dulkadiroglu
Demet Eczanesi
Onikisubat
Serkan Eczanesi
Onikisubat
Su Eczanesi
Onikisubat
Sönmez Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.