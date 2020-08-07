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Başkan Oktay; “Hepimiz tedbirli olmalıyız”

MUĞLA HABERLERİ  | 07.08.2020 15:15 | Son Güncelleme

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, semt pazarları, süpermarketler ve esnafı ziyaret ederek pandemi kurallarını hatırlattı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, semt pazarları, süpermarketler ve esnafı ziyaret ederek pandemi kurallarını hatırlattı. “Bu işin şakası yok” diyen Oktay, “Hepimiz tedbirli olmalıyız. Ceza korkusuyla değil sağlığımız için bunu yapmamız gerek” ifadesini kullandı.
Korona virüs tehlikesinin tekrar artması nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde eşzamanlı olarak yapılan denetimler Marmaris’te de gerçekleştirildi. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da semt pazarları, süpermarketler, dükkanlar ve belediye nikah salonunda denetimde bulundu.
Gerçekleştirdiği tüm ziyaretlerde vatandaşlara tedbirlerin önemini anlatan Belediye Başkanı Oktay yaptığı bu son denetimde de yine maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.
Toplum sağlığını korumanın yolunun bireysel tedbirlerden geçtiğini söyleyen Oktay, “Her şeyin başı sağlık. Sağlıklı olmazsak ticaret de olmaz. Sizler maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyduğunuz gibi gelen müşterileri de sürekli olarak uyarın. Bu işin şakası yok, hepimiz tedbirli olmalıyız. Ceza korkusuyla değil sağlığımız için bunu yapmamız gerek” dedi.

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