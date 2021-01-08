Başkan Onay’dan Gazeteciler Derneğine ziyaret

CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan, ilçe Başkanı Sinan Onay ve beraberindekilerle birlikte, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ dolayısıyla Serhat Ardahan Gazeteciler Derneğini ziyaret etti.

CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan beraberinde İl Yönetim Kurulu üyeleriyle, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü kutlamak için, Serhat Ardahan Gazeteciler derneği Başkanı Deniz Başlı’yı ziyaret etti.

Serhat Ardahan Derneği Başkanı Deniz Başlı, Türkiye’de Gazetecilerin özlük haklarının iyileştirilmesinin simgesi olan 10 Ocak 1961 tarihinde yürürlüğü giren 212 sayılı kanunun, Gazeteciler için önemli bir mana taşıdığını belirti. Gazeteciliğin fedakarlık isteyen, zahmetli bir görev olduğunu dile getiren Başlı, "Yerel ve ulusal basınımız da, ilimizde olan gelişmeler konusunda halkımızı bilgilendirmekte, vatandaşlarımızla devlet arasında köprü görevi yaparak, ilimizin kültürel, sosyal, turizm ve ekonomik gelişiminde etkin bir rol üstlenmektedirler. Basın mensupları, görevlerini yaparken hukukun evrensel standartlarından sapmamalı, kişilerin temel hak ve hürriyetlerine saygılı olmalı ve meslek etiğini her şeyin üzerinde tutmalıdırlar. Doğru haber verme, tarafsızlık, özel hayata saygı, basın mensupları için yol gösterici değerler olmalıdır." dedi.

