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Başkan Öndeş’ten Mansur Yavaş’a ziyaret

AYDIN HABERLERİ  | 24.07.2020 13:46 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Parti’sinin 37.

Başkan Öndeş’ten Mansur Yavaş’a ziyaret

Cumhuriyet Halk Parti’sinin 37. Olağan Kurultayı’na katılmak üzere Ankara’da bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, kurultay öncesi gerçekleştirdiği temaslar çerçevesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti.
Gerçekleşen nezaket ziyaretinde karşılıklı fikir alışverişinde bulunan Öndeş ve Yavaş etkin ve sosyal belediyecilik üzerine sohbet etti. Öndeş, Mansur Yavaş’a Germencik Belediyesi olarak kırsal kalkınma anlamında hayata geçirdikleri İNYA markalı ürünlerden hediye etti. Yavaş, nezaket ziyaretinden dolayı Fuat Öndeş’e teşekkür etti. Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş şunları kaydetti, “Yaptığı işler ve gerçekleştirdiği projelerle yalnızca Ankara halkının değil tüm ülkemizin gönlünü kazanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ı ziyaret ederek, etkin ve sosyal belediyecilik üzerine sohbet ettik. Kendilerine sıcak karşılamaları ve konukseverliğinden dolayı teşekkür eder, başarısının daim olmasını dilerim"

Başkan Öndeş’ten Mansur Yavaş’a ziyaret

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