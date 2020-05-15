Başkan Oprukçu’dan gündeme dair açıklamalar

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, soysal medyadan düzenlediği canlı yayınla hemşehrilerinin karşısına çıkarak gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu soysal medyadan düzenlediği canlı yayınla hemşehrilerinin karşısına çıkarak gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Başkan Oprukçu, “Sizlere hizmet etme şerefine nail olmanın 13. ayındayız. Salgının alıp başını gittiği şu günlerde dezenfekte çalışmalarımıza samimi bir gayretle devam ediyoruz. Şehrin temizliğini çok önemsiyoruz. Sağlık çalışanlarımıza da özverili gayretlerinden dolayı çok teşekkür ediyor, haklarını ödeyemeyeceğimizi belirtmek istiyorum” dedi.

“Devlet Bahçeli’den Allah razı olsun”

Ereğli’nin muhteşem geleceğini inşa etme gayreti ve çabası içerisinde olduklarını belirten Başkan Oprukçu, “Ancak gündeme ulusal basında çıkan ‘CHP ve AK Parti Grupları reddetti, MHP’li Başkan çıldırdı’ diye bir haber oturdu. Bağımsız iken belediye meclisinden ne istiyorsak geçti ama Konya ve Ankara’da kapılar kapalıydı. Yuvama döndüm Konya ve Ankara kapıları açıldı yerelde kapılar kapandı, anlamıyorum. Şu ana kadar elimi, dilimi tuttum, kimsenin ekmeğiyle oynamadım, kırmamaya dökmemeye azami gayreti gösterdim. Öteden beri hepiniz bilirsiniz Ereğli’de bir Taş Evler mevzusu var. 2000 yılında Devlet Bahçeli’nin imzasıyla Taş Evler Bölgesi Sümerbank’tan alınıp Ereğli Belediyesine tahsis edilmiştir. Devlet Bey’den Allah razı olsun. Bir de Belediye Başkanımız vardı Aydın Selay Bey, Allah ondan da razı olsun. Büyükşehir bizim lehimize oradan feragat ettikten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanımız hemşehrimiz Murat Kurum Bey’e de konuyu arz ettim. Geçtiğimiz hafta bakanımız kendi imzasıyla Taş Evlerin tahsisini Ereğli Belediyesine gönderdiler. Bakanımıza ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.