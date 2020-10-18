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Başkan Oral: "Muhtar, demokrasinin önemli bir parçasıdır"

YALOVA HABERLERİ  | 18.10.2020 14:40 | Son Güncelleme

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr.

Başkan Oral: "Muhtar, demokrasinin önemli bir parçasıdır"

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutladı. Başkan Oral, muhtarların yerel demokrasinin önemli bir parçası olduğunu söyledi.
19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle bir açıklama yapan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, muhtarların halk ile devlet arasında bir köprü görevi gördüğünü söyledi. Muhtarların yerel demokrasinin önemli bir parçası olduğunu söyleyen Başkan Oral, “Muhtarlık, halkla devlet arasında bir köprüdür. Muhtarlar demokrasinin ilk halkasıdır. Yerel yönetimde sorunların takipçisi olup, çözüme kavuşturulması noktasında ilk merciidir. Biz de Altınova Belediyesi olarak, mahalle ve köylerimize elimizden gelen katkıyı sunuyoruz. Bizim kapımız her zaman muhtarlarımıza açık. Tüm muhtarlarımızın günü kutlu olsun” diye konuştu.

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