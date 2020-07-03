YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Başkan Orhan; 3 Temmuz düşmana galip gelmenin ilk adımıdır

Başkan Orhan; 3 Temmuz düşmana galip gelmenin ilk adımıdır

ERZURUM HABERLERİ  | 03.07.2020 09:42 | Son Güncelleme

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 3 Temmuz Mustafa Kemal Atatürk’ün Erzurum’a gelişinin 101.

Başkan Orhan; 3 Temmuz düşmana galip gelmenin ilk adımıdır

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 3 Temmuz Mustafa Kemal Atatürk’ün Erzurum’a gelişinin 101. Yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı ilk gün olarak 3 Temmuz’un önemine değinen Başkan Orhan, Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan kararlar ile milletin şahlandığına dikkat çekti. Başkan Orhan mesajında, Düşman kuvvetlerinin topyekûn bir halde Anadolu’yu işgal etme girişimlerinin büyük direnişle püskürtüldüğünü hatırlattı. 3 Temmuz 1919’da Erzurum’a gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, fedakârlığın en büyüğüne, inanç ve inanmışlığın en üst mertebesine yine bu şehirde tanıklık edildiğini vurgulayan Başkan Orhan, şunları kaydetti. “Manda ve himayenin kabul edilemeyerek milletin şahlanışına sebep olan Erzurum ve Sivas Kongrelerinin öncesinde Mustafa Kemal Atatürk’ün Erzurum’a ilk geldiği yerin Ilıca oluşunu hatırlatmak istiyorum. Her yıl 3 Temmuz tarihinde törenlerle andığımız bu kutlu günü ne var ki pandemi dolayısıyla bu yıl düzenleyememiş olmanın burukluğunu yaşıyoruz. Bundan sonraki yıllarda da Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atılması olarak gördüğümüz 3 Temmuz ve akabinde büyük katılımla yapılan 23 Temmuz Erzurum Kongrelerinin yıl dönümünün tüm şehrimize hayırlar getirmesini diliyorum.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Twitter'dan duyurdu! Fox Tv'nin ünlü yüzü... Twitter'dan duyurdu! Fox Tv'nin ünlü yüzü...
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya'da trafik ışıklarıyla "Maske tak" çağrısı

Sakarya'da trafik ışıklarıyla "Maske tak" çağrısı

Balıkesir'de arıtma havuzuna düşen 2 işçiden biri öldü

Balıkesir'de arıtma havuzuna düşen 2 işçiden biri öldü

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

Karesi Belediyesi’nden esnafa kira desteği

Karesi Belediyesi’nden esnafa kira desteği

KARDEMİR Genel Kurulu 27 Temmuz'da yapılacak

KARDEMİR Genel Kurulu 27 Temmuz'da yapılacak

Sivas’ta uyuşturucu ile mücadele

Sivas’ta uyuşturucu ile mücadele

Erzurum Namaz Vakitleri 3 Temmuz Cuma

İmsak
02:50
Sabah
04:44
Öğle
12:24
İkindi
16:21
Akşam
19:54
Yatsı
21:40

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Cuma

Dadaş Eczanesi
Palandoken
Yeni Dilara Eczanesi
Yakutiye
Gülakar Eczanesi
Yakutiye
Dadaşkent Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Başkan Aydın’dan ve Başkan Karataş’dan AK Parti Erzurum Milletvekillerine, İl Başkanı Öz’e teşekkür

Başkan Aydın’dan ve Başkan Karataş’dan AK Parti Erzurum Milletvekillerine, İl Başkanı Öz’e teşekkür

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Erzurumspor-Eskişehirspor maçında görevli personele Covid-19 testi yapıldı

Erzurumspor-Eskişehirspor maçında görevli personele Covid-19 testi yapıldı

Büyükşehir’den Erzurum’a yeni ulaşım ağı

Büyükşehir’den Erzurum’a yeni ulaşım ağı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.