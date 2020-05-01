Başkan Orhan: “Alın terinin kutsallığını ve önemini anlamalıyız”

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

Her yıl 1 Mayıs’ta dünya genelinde kutlanılan işçi bayramının AK Parti hükümetiyle Türkiye’de ayrı bir anlam kazandığını söyleyen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, işçilerin bu bayramı huzurlu bir ortamda kutlaması için resmi tatil ilan edildiğini hatırlattı. Başkan Orhan, bu yıl Korona salgını nedeniyle meydanlarda kutlanması mümkün olmayan işçi bayramının gelecek yıllarda daha görkemli kutlanacağı temennisinde bulundu.

Alın terinin kutsallığının İslam dininde ayrı bir önemi olduğunu dile getiren Başkan Orhan, şu görüşlere yer verdi: "Çalışanın alın teri kurumadan hakkını verin diye buyuran bir peygamberin ümmetiyiz. Bu nedenle hak ve adaletten ayrılmadan bu emri yerine getirmenin gayretinde olmalıyız. Bizler millet olarak, işçilerimizin alın terinin önemini, kutsallığını bilen, bütün insanlığa örnek bir dayanışma kültürünü yüzyıllardır yaşatan büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız. Bu anlamda hükümetimiz, milletimizden aldığı güçle, daha güçlü, daha huzurlu, daha gelişmiş, insan hak ve hürriyetlerinin özgürce yaşanabildiği bir Türkiye için çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’nin büyüyüp, gelişmesine devam etmesi ve bununla birlikte 2023 hedeflerine ulaşılmasında, en büyük paylardan birinin çalışan, üreten işçi ve emekçiler olacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye hedefleri için emek ve alın terleriyle gece gündüz çalışan tüm işçi, memur kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum."

